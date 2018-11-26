Müge Anlı'da bugün Sevil Gezer hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin çözdüğü Sevil Gezer'in kaçırılma olayıyla ilgili polisler harekete geçti. Sevil Gezer ve onu kaçıran Uğur Dişçi'nin saklandıkları yer tespit edildi. 26 Kasım Müge Anlı canlı yayınında konuyla ilgili neler yaşanacak?

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