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  • 26.11.2018 10:17
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 10:24

'da bugün şok eden gerçek! (26 Kasım) Kaçırılan 'e ne oldu?

'da bugün gerçekler ortaya çıkıyor. Atv' nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Cuma günü 21 gün sonra Aycan Gezer kızı 'in sesini duydu. Babasını öldüren kişilerin yanında kalan Sevil Gezer, kendisine sorulan sorulara güçlü cevap veriyordu. Sevil'in annesine verdiği cevaplar ise stüdyoda şok etkisi yarattı. Yaşadıklarından korkan Sevil Gezer, eve döndüğü takdirde olayların daha da büyüyeceğini Müge Anlı canlı yayınında ifade etti. Anlı canlı yayınında Sevil Gezer ile ilgili ilginç bir gelişme daha yaşanacak. İşte 26 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

'da bugün hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin çözdüğü Sevil Gezer'in kaçırılma olayıyla ilgili polisler harekete geçti. Sevil Gezer ve onu kaçıran Uğur Dişçi'nin saklandıkları yer tespit edildi. Anlı canlı yayınında konuyla ilgili neler yaşanacak?

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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