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  • Son Güncelleme: 26.11.2018 12:07

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. fragmanı: Ölümcül takip! son bölüm

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı yayınlandı. Atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölümde Davut'un ölümünden sonra göreve gelen Tuncay, düzenlediği baskınla hain Ateş'i Çakırbeyliler'in elinden alıyor. Yine dört ayağının üzerine düşen Ateş, yaşamak için Çakırbeyliler hakkında tüm bilgileri Tuncay'a açıklamaya hazır. Peki, 117. yeni bölümde Çakırbeyliler Ateş ve Tuncay'ın tuzağına düşecek mi? EDHO son bölümde neler yaşandı? İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izleyiciyi yine heyecanlandırdı. Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Ateş'i kıskıvrak yakalayan Çakırbeyliler, EDHO 117. yeni bölümde haini Tuncay'a kaptırıyor. Ölümden kıl payı kurtulan Ateş, yaşamak için Çakırbeyliler'i bir kez daha satmaya hazırlanıyor. İzleyici Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. son bölümde Ateş'in yakalanmasına sevinirken, EDHO 117. yeni bölüm fragmanında gördüğü sahneyle bu sevinci kısa sürdü. Yarın akşam saat 20.00'da Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölüm fragmanından ipuçları haberimizin detayında...

EDHO 117. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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