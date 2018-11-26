Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izleyiciyi yine heyecanlandırdı. Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Ateş'i kıskıvrak yakalayan Çakırbeyliler, EDHO 117. yeni bölümde haini Tuncay'a kaptırıyor. Ölümden kıl payı kurtulan Ateş, yaşamak için Çakırbeyliler'i bir kez daha satmaya hazırlanıyor. İzleyici Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. son bölümde Ateş'in yakalanmasına sevinirken, EDHO 117. yeni bölüm fragmanında gördüğü sahneyle bu sevinci kısa sürdü. Yarın akşam saat 20.00'da Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölüm fragmanından ipuçları haberimizin detayında...

EDHO 117. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE