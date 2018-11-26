Bir Litre Gözyaşı 8. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bir Litre Gözyaşı'nın bu bölümünde, Mahir, Cihan'a duygularını açmaya karar vermişken Hande'nin hiç beklemediği bir sürpriziyle sarsılıyor. Peki, Bir Litre Gözyaşı gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümde neler olacak? Bir Litre Gözyaşı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Litre Gözyaşı son bölüm özeti ve merak edilenler...

Bir Litre Gözyaşı dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından bu hafta içerisinde yayınlanması beklenen Bir Litre Gözyaşı'nın yeni bölüm fragmanı, yayınlandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cihan, kalbinin sesini dinleyecek mi?

Ali'nin teklifini düşünen Cihan, ne diyeceğini bilemez. Mahir'i sadece arkadaşı olarak görmediğinin farkındadır. Üstelik en yakın arkadaşı Hande de Mahir'den hoşlanmaktadır. Mahir ise Cihan'a aşık olduğunu anlar ve babasının sözlerinden sonra harekete geçmeye karar verir.

Mahir'e olan duyguları, Cihan'ı oldukça zor bir duruma düşürür. Ali'nin teklifinin erken olduğunu dile getirse de kalbi çoktan kararını vermiştir.

Cihan, gördüğü manzara üzerine büyük şok yaşıyor!

Cihan ve Mahir, yaşadıkları heyecan dolu günden sonra birbirlerine olan duyguları adını bulmaya başlamıştır. İkisinin de aşkları yavaş yavaş olgunlaşmaya başlar. Mahir ile güzel bir gün geçiren Cihan'a, karşılaştığı bir manzara büyük şaşkınlık yaşatır. Cihan, Mahir ve Hande'yi öpüşürken görür.

Figen ve Muzaffer arasındaki ayrılık ise, son buluyor. Güzel bir akşam yemeği ile aralarındaki soğukluğu gideriyorlar!

Figen ve Muzo, Cihan'la Ali'nin ani evlilik kararına sıcak bakmasa da Cihan'ın ısrarlı tavrı dirençlerini kırıyordur.

Ali ve Cihan'ın evinde isteme ve söz hazırlıkları sürerken Mahir de bu durumla baş etmeye çalışıyordur.

İçinde bulunduğu durumla baş edemeyen Mahir, Cihan'a duygularını açmaya karar vermişken Hande'nin hiç beklemediği bir sürpriziyle sarsılacaktır.