Müge Anlı'da bugün, kaçırılan Sevil Gezer ve öldürülen babası Ercan Gezer hakkında şok eden gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda bugün, kaçırılan Sevil Gezer ve Uğur Dişçi'nin yakalanma haberi paylaşıldı.14 yaşındaki Sevil Gezer, annesinin akrabası Uğur Dişçi tarafından 2 Kasım'da kaçırıldı. Kızı kaçırılan baba Ercan Gezer, Uğur Dişçi'nin akrabalarının evine gitti ancak yaşanan tartışma sonucunda Uğur Dişçi'nin akrabaları babayı öldürdü. Müge Anlı'ın çağrıları sonucunda 23 Kasım Cuma günü, Sevil Gezer ve onu kaçıran Uğur Dişçi canlı yayına bağlandı. Eşinin ölümü sebebiyle kızının hayatından endişe eden Aycan Hanım, 21 gün sonra kızının sesini ilk defa Müge Anlı canlı yayınında duydu ancak Sevil, "Ben kocamın yanında kalacağım" diyerek telefonu kapattı. 26 Kasım Müge Anlı canlı yayınında ise Uğur Dişçi ve küçük Sevil hakkında yeni gelişmeler aktarıldı. Uğur ve Sevil, 21 gün sonra yapılan polis baskını sonucu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalandı.