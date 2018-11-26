Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 26.11.2018 20:09
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 20:43

'da bugün! Kaçırılan ve öldürülen babası hakkında şok eden gelişmeler yaşandı (26 Kasım)

canlı yayınında bugün ilginç gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 2 Kasım'da annesinin akrabası Uğur Gezer tarafından kaçırılan 'den yeni haber geldi. 14 yaşındaki Sevil Gezer ve , 21 gün sonra yapılan polis baskını sonucu 'ın Elbistan ilçesinde yakalandı. Uğur Dişçi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, annesinin yanına gitmek istemeyen Sevil Gezer polis ekipleri tarafından Sosyal Hizmetler Yurdu'na teslim edildi. Müge Anlı canlı yayınında Sevil'in annesi 'le konuşan Uğur Dişçi'nin anlattıkları ise stüdyoda gerginliğe sebep oldu. Geçtiğimiz gün küçük Aslı'yı kaçıran ve Uğur Dişçi'nin akrabası olan , Aycan Gezer'in eşi 'i öldüren kişiyi bildiğini iddia etti. İşte 26 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün, kaçırılan Sevil Gezer ve öldürülen babası Ercan Gezer hakkında şok eden gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda bugün, kaçırılan Sevil Gezer ve Uğur Dişçi'nin yakalanma haberi paylaşıldı.14 yaşındaki Sevil Gezer, annesinin akrabası Uğur Dişçi tarafından 2 Kasım'da kaçırıldı. Kızı kaçırılan baba Ercan Gezer, Uğur Dişçi'nin akrabalarının evine gitti ancak yaşanan tartışma sonucunda Uğur Dişçi'nin akrabaları babayı öldürdü. Müge Anlı'ın çağrıları sonucunda 23 Kasım Cuma günü, Sevil Gezer ve onu kaçıran Uğur Dişçi canlı yayına bağlandı. Eşinin ölümü sebebiyle kızının hayatından endişe eden Aycan Hanım, 21 gün sonra kızının sesini ilk defa Müge Anlı canlı yayınında duydu ancak Sevil, "Ben kocamın yanında kalacağım" diyerek telefonu kapattı. 26 Kasım Müge Anlı canlı yayınında ise Uğur Dişçi ve küçük Sevil hakkında yeni gelişmeler aktarıldı. Uğur ve Sevil, 21 gün sonra yapılan polis baskını sonucu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı'da bugün! Kaçırılan Sevil Gezer ve öldürülen babası Ercan Gezer hakkında şok eden gelişmeler yaşandı (26 Kasım)
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar