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Şahin Tepesi 2. bölüm fragmanı yayınlandı| Şahin Tepesi yeni bölüm fragman izle
Şahin Tepesi 2. bölüm fragmanı yayınlandı...‘Şahin Tepesi’, izleyiciyi herkesin sırrının olduğu entrikalarla dolu bir dünyada yeşeren büyük aşk hikayesine davet edecek. İlk bölümüyle atv ekranlarında izleyiciden büyük beğeni toplayan Şahin Tepesi dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Şahin Tepesi 2. Bölüm Fragmanı...
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