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  • 24.11.2018 02:22

2. bölüm fragmanı yayınlandı| Şahin Tepesi izle

2. bölüm fragmanı yayınlandı...‘Şahin Tepesi’, izleyiciyi herkesin sırrının olduğu entrikalarla dolu bir dünyada yeşeren büyük aşk hikayesine davet edecek. İlk bölümüyle atv ekranlarında izleyiciden büyük beğeni toplayan Şahin Tepesi dizisinin ı yayınlandı. İşte Şahin Tepesi 2. Bölüm Fragmanı...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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