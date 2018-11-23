ATV CANLI YAYIN
ŞAHİN TEPESİ CANLI
Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı 'Şahin Tepesi' bu akşam ilk bölümüyle atv'de izleyicileri ile buluştu.
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ŞAHİN TEPESİ CANLI
Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı 'Şahin Tepesi' bu akşam ilk bölümüyle atv'de izleyicileri ile buluştu.
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