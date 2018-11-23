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  • Son Güncelleme: 23.11.2018 21:54

1.bölüm izle | Şahin Tepesi

bu akşam atv'de izleyicileri ile buluştu. ‘Şahin Tepesi’, izleyiciyi herkesin sırrının olduğu entrikalarla dolu bir dünyada yeşeren büyük aşk hikayesine davet edecek. Şahin Tepesi ilk bölümünü takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. Şahin Tepesi ...

ATV CANLI YAYIN


ŞAHİN TEPESİ CANLI

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Melek Gençoğlu'nun kaleme aldığı 'Şahin Tepesi' bu akşam ilk bölümüyle atv'de izleyicileri ile buluştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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