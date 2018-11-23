Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm
Şahin Tepesi ilk bölümüyle bu akşam atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 'Şahin Tepesi', izleyiciyi herkesin sırrının olduğu entrikalarla dolu bir dünyada yeşeren büyük aşk hikayesine davet edecek. İşte Şahin Tepesi 1. bölümden kareler...
23 Kasım 2018 Cuma, 23:09:36 Güncelleme: 23:10:51
Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm
Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm
Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm
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