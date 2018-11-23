Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm

Şahin Tepesi ilk bölümüyle bu akşam atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 'Şahin Tepesi', izleyiciyi herkesin sırrının olduğu entrikalarla dolu bir dünyada yeşeren büyük aşk hikayesine davet edecek. İşte Şahin Tepesi 1. bölümden kareler...

23 Kasım 2018 Cuma, 23:09:36 Güncelleme: 23:10:51
Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm
Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm

Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı... Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele…

Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm
Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm

Bir ölümün ardındaki büyük sır...

Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm
Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm

Birlikte büyüdüğü Tuna'nın oyununa gelen Melek, işlemediği bir kabahat yüzünden babası tarafından evden kovulmuş ve mirastan mahrum edilmiştir.

Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm
Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm

Yıllar sonra babasının cenaze törenine katılmak için döndüğünde iki yetişkin çocuğu olan dul bir kadındır.

Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm
Şahin Tepesi ilk bölümden kareler | Şahin Tepesi 1. bölüm

Gençlik aşkı Demir ise Tuna'yla evlenmiş ve onların da iki çocukları olmuştur.

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