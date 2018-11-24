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  • Son Güncelleme: 24.11.2018 17:14

'nın Cengaver'i kimdir? (Bir Zamanlar Çukurova 12.yeni bölüm fragmanı)

ekranlarında izleyici karşısına çıkan fırtınası kasıp kavururken, dizi oyuncularına dair her detay merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Cengaver'i son dönemlerde en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Demir'in en yakın arkadaşı olan Cengaver gerek doğruluğu, gerekse tarzıyla büyük beğeni topluyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın Cengaver'i kimdir? Kaç yaşında? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Cengaver'i hakkında detaylar.

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova bir fenomene dönüştü. Tüm kategorilerde birinciliğini ilan eden Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan 11.son bölümü nefesleri kesti. 12.yeni bölümü heyecanla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümlerin kahramanı Demir'in çocukluk arkadaşı 'Cengaver' oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın Cengaver'i kimdir?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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