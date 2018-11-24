ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova bir fenomene dönüştü. Tüm kategorilerde birinciliğini ilan eden Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan 11.son bölümü nefesleri kesti. 12.yeni bölümü heyecanla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümlerin kahramanı Demir'in çocukluk arkadaşı 'Cengaver' oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın Cengaver'i kimdir?