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  • 23.11.2018 17:52
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 18:05

'da bugün şok gelişme! Babasını öldüren ailenin yanında kalan neler anlattı? (23 Kasım)

'da bugün, 21 gün önce kaçırılan canlı yayına bağlandı. Gözü yaşlı anne , kızı Sevil Gezer'le 21 gün sonra ilk kez Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Şuanda 7,5 aylık hamile olan Aycan Gezer, kızının kaçırıldığı gün eşini kaybetti. 14 yaşındaki Sevil Gezer, 2 Kasım tarihinde annesinin akrabası tarafından kaçırıldı. Sevil Gezer'in babası , kızını kaçıran Uğur Dişçi'nin akrabalarının evine gittiği sırada yaşanan tartışma sonrası pompalı tüfekle öldürüldü. 21 gün sonra anne Aycan Gezer, Müge Anlı canlı yayınına katılarak yardım istedi. Aycan Hanım kızını kaçıranları ve eşinin katillerini aramak için geldiği stüdyoda Uğur Dişçi'nin akrabalarıyla karşı karşıya geldi. Dişçi ailesi 5 yaşındaki Aslı'yı aramak için Müge Anlı'dan yardım istemeye gelmişti. Dün Müge Anlı'nın çağrıları sonucunda gelen ihbarlar üzerine, halası tarafından kaçırılan küçük Aslı bulundu. Ancak 14 yaşındaki Sevil'den bir haber alınamamıştı. Anlı canlı yayınında konuyla ilgili şok gelişmeler yaşandı. İşte 23 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün şok gelişmeler yaşandı. 5 yaşındaki Aslı'yı kaçıran Asiye'nin anlattıkları Müge Anlı'yı ve stüdyodaki izleyiciyi bir hayli etkiledi. Dün Müge Anlı canlı yayınına katılan Şiho Bey, 5 yaşındaki torununu psikolojik sorunları olan halasının kaçırdığını söylemişti. Müge Anlı canlı yayında küçük Aslı ve halası Asiye'nin fotoğrafını paylaştı ve görenlerin programı aramasını rica etti. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert takipçilerinin ihbarı üzerine yetkililer harekete geçti. Müge Anlı'nın çağrısıyla küçük Aslı ailesine kavuştu. Bugün ise Asiye canlı yayına katılarak yeğeni Aslı'yı neden kaçırdığını anlattı. 23 Kasım Müge Anlı'da tüm bu gelişmeler yaşanırken öte yandan akraba Aycan Gezer'in kızı hakkında sürpriz telefon geldi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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