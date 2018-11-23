Müge Anlı'da bugün şok gelişmeler yaşandı. 5 yaşındaki Aslı'yı kaçıran Asiye'nin anlattıkları Müge Anlı'yı ve stüdyodaki izleyiciyi bir hayli etkiledi. Dün Müge Anlı canlı yayınına katılan Şiho Bey, 5 yaşındaki torununu psikolojik sorunları olan halasının kaçırdığını söylemişti. Müge Anlı canlı yayında küçük Aslı ve halası Asiye'nin fotoğrafını paylaştı ve görenlerin programı aramasını rica etti. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert takipçilerinin ihbarı üzerine yetkililer harekete geçti. Müge Anlı'nın çağrısıyla küçük Aslı ailesine kavuştu. Bugün ise Asiye canlı yayına katılarak yeğeni Aslı'yı neden kaçırdığını anlattı. 23 Kasım Müge Anlı'da tüm bu gelişmeler yaşanırken öte yandan akraba Aycan Gezer'in kızı hakkında sürpriz telefon geldi.