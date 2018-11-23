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  • 23.11.2018 13:23
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 13:50

12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Züleyha Demir'e geri dönecek mi? Son bölüm full izle

dün yayınlanan bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Atv'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölüm yine birinciliği kaptırmadı. Gözünü karartıp, oğluyla birlikte çiftlikten kaçan Züleyha, uçsuz bucaksız Adana’da bir avuç umuda tutunuyor. Ancak Demir Züleyha'nın bu umudu yok etmek için yine elinden geleni ardına koymayacak. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm son sahnede Demir'in Züleyha'ya ‘oğlumu ver, sen nereye istiyorsan git’ demesi üzerine silahı kafasına dayayan Züleyha, aşkı için ölümü göze alabilecek mi? Yoksa Demir'e gerimi mi dönecek? İzleyici bu soruların yanıtını bulmak için nı aramaya başladı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diziyle ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberimizin detayında...

Bir Zamanlar Çukurova yine tüm kategorilerde birinciliğini ilan etti. Atv'nin kısa sürede izleyicinin gönlünü fetheden dizisi Bir Zamanlar Çukurova 11. son bölüm dün akşam yayınlandı. Nefes kesen son bölüm ardından izleyici merakla Bir Zamanlar Çukurova 12. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. Peki, Perşembe günlerinin vazgeçilmez birincisi Bir Zamanlar Çukurova 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 11. son bölüm full izlemek isteyenler üstte yer alan videoya tıklayabilirler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM FULL İZLE

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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