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  • 22.11.2018 13:52

'da inanılmaz olaylar zinciri! Hala 5 yaşındaki Aslı'yı neden kaçırdı? (22 Kasım)

'da bugün ortalık iyice karıştı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün akılalmaz olaylar yaşandı. Dün Müge Anlı canlı yayınına katılan , 14 yaşındaki kızı Sevil'in kaçırıldığını ve babasının kızını almaya gittiği evde pompalı tüfekle öldürüldüğünü iddia etmişti. Bugün ise Müge Anlı canlı yayınına katılıp 5 yaşındaki torununu halasının kaçırdığını söyleyen 'in Gezer Ailesi'yle akraba olduğu ortaya çıktı. Aycan Gezer, 14 yaşındaki kızını ve eşinin katillerini ararken, suçlanan Dişçi Ailesi de 5 yaşındaki Aslı'yı ve halası Asiye'yi bulmak için programa katıldı. İşte 22 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün inanılmaz olaylar zinciri yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 5 yaşındaki Aslı'nın nerede olduğu araştırıldı. 5 yaşındaki Aslı'nın dedesi Şiho Bey, Müge Anlı canlı yayınına katılarak torununun bulunması için yardım istedi. Şiho Bey, torunu Aslı'yı halasının kaçırdığını ve halanın akli dengesinin yerinde olmadığını anlattı. Ancak bu gelişmeler yaşanırken olayın bir de farklı yüzü ortaya çıktı. Canlı yayına gelen Şiho Bey'in 2 Kasım'da Sevil'i kaçıran kişilerle akraba olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı ekibi Hatay Dörtyol'a giderek, 5 yaşındaki minik Aslı için Dişçi ailesine mikrofon uzattı. İşte 22 Kasım Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran olay...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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