Müge Anlı'da bugün inanılmaz olaylar zinciri yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 5 yaşındaki Aslı'nın nerede olduğu araştırıldı. 5 yaşındaki Aslı'nın dedesi Şiho Bey, Müge Anlı canlı yayınına katılarak torununun bulunması için yardım istedi. Şiho Bey, torunu Aslı'yı halasının kaçırdığını ve halanın akli dengesinin yerinde olmadığını anlattı. Ancak bu gelişmeler yaşanırken olayın bir de farklı yüzü ortaya çıktı. Canlı yayına gelen Şiho Bey'in 2 Kasım'da Sevil'i kaçıran kişilerle akraba olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı ekibi Hatay Dörtyol'a giderek, 5 yaşındaki minik Aslı için Dişçi ailesine mikrofon uzattı. İşte 22 Kasım Müge Anlı'da stüdyoyu karıştıran olay...