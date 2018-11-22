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  • 22.11.2018 14:14
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 14:15

'in Asiye'si 'dan

31. bölümüyle ekranlara geldi. Sen Anlat Karadeniz'in 31. bölümünde Tahir ile Nefes'in düğünü öncesi kadınlar hamama gitti. Hamamda Asiye'nin söylediği şarkısı bölüme damga vurdu. İşte 'ın hayat verdiği Asiye karakterinin söylediği Dayan Yüreğim şarkısı

Asiyeden Dayan Yüreğim

dizisi 31. bölümüyle Atv'de izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde eğlenceli dakikalar yaşanırken final sahnesinde Fatih'in vurulması herkesi derinden etkiledi. Öte yandan, dizide Asiye karakterine hayat veren 'ın söylediği şarkısı bölüme damga vuran sahnelerden biri oldu.

İşte o sahne;

DAYAN YÜREĞİM ŞARKI SÖZLERİ

Giderum dalga gibi
Bir ileri bir geri
Koca Karadenizun
Yok mudur bana da yeri (x2)

Baktumda göremedun
Yüreğimu sen felek (x2)

Oturupta ağlarsun
Derdimi bilsen felek
Dayan yüreğum dayan
Dayan yüreğum

Bu haftalar ay oldu
Aylarda sene olsun
Bırakup gittun beni
Gülüm daha ne olsun (x2)

Günlerum gelur geçer
Dünyada yeller gibi (x2)

Ne büyük izdıraptur
Bakarsun eller gibi
Dayan yüreğum dayan
Dayan yüreğum (x2)

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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