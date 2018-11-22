Sen Anlat Karadeniz dizisi 31. bölümüyle Atv'de izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde eğlenceli dakikalar yaşanırken final sahnesinde Fatih'in vurulması herkesi derinden etkiledi. Öte yandan, dizide Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman'ın söylediği Dayan Yüreğim şarkısı bölüme damga vuran sahnelerden biri oldu.
İşte o sahne;
DAYAN YÜREĞİM ŞARKI SÖZLERİ
Giderum dalga gibi
Bir ileri bir geri
Koca Karadenizun
Yok mudur bana da yeri (x2)
Baktumda göremedun
Yüreğimu sen felek (x2)
Oturupta ağlarsun
Derdimi bilsen felek
Dayan yüreğum dayan
Dayan yüreğum
Bu haftalar ay oldu
Aylarda sene olsun
Bırakup gittun beni
Gülüm daha ne olsun (x2)
Günlerum gelur geçer
Dünyada yeller gibi (x2)
Ne büyük izdıraptur
Bakarsun eller gibi
Dayan yüreğum dayan
Dayan yüreğum (x2)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.