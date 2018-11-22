Sen Anlat Karadeniz dizisi 31. bölümüyle Atv'de izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde eğlenceli dakikalar yaşanırken final sahnesinde Fatih'in vurulması herkesi derinden etkiledi. Öte yandan, dizide Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman'ın söylediği Dayan Yüreğim şarkısı bölüme damga vuran sahnelerden biri oldu.

İşte o sahne;

DAYAN YÜREĞİM ŞARKI SÖZLERİ

Giderum dalga gibi

Bir ileri bir geri

Koca Karadenizun

Yok mudur bana da yeri (x2)



Baktumda göremedun

Yüreğimu sen felek (x2)



Oturupta ağlarsun

Derdimi bilsen felek

Dayan yüreğum dayan

Dayan yüreğum



Bu haftalar ay oldu

Aylarda sene olsun

Bırakup gittun beni

Gülüm daha ne olsun (x2)



Günlerum gelur geçer

Dünyada yeller gibi (x2)



Ne büyük izdıraptur

Bakarsun eller gibi

Dayan yüreğum dayan

Dayan yüreğum (x2)