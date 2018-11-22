Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 23.11.2018 00:33

Bir Zamanlar Çukurova’nın 11. ü yayınlandı | Bir Zamanlar Çukurova 11. !

Bir Zamanlar Çukurova’nın 11. bölümü yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde Züleyha kaçıyor. Peki, Züleyha nereye gidiyor? Hünkar'ın vurulduğunu duyan Fekeli, mantığıyla mı yoksa duygularıyla mı hareket edecek? ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın 11. ü Atv ekranlarında yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova’nın 11. bölümünü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.



Bir Zamanlar Çukurova'nın 11. bölümü Atv ekranlarında yayınlandı. Dizide heyecanın dozu her bölüm artıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın 11. bölümünü takvim.com.tr'de izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 11. BÖLÜM TIKLA-İZLE

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriBir Zamanlar Çukurova’nın 11. yeni bölümü yayınlandı | Bir Zamanlar Çukurova 11. son bölüm izle!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar