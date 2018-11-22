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Sen Anlat Karadeniz dizisi 31. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler neşeli, keyifli ve eğlenci bir bölüm izledi ta ki final sahnesine kadar. Tahir ve Nefes'in düğünü mutlu eden sahnnelere imza attı. Bölümün final sahnesinde ise, Murat, Nazar'ınn başına gelenlerden sonra bahçeye daldı ve silahını çekti. Fatih, Murat'ın elinden silahı aldı. Vedat'ın adamlarından birinin ettiği ateş Fatih'in kalbine isabet etti. Fatih'in ölüp ölmeyeceği merak edilmeye başlandı. Bölüm sonrası yeni bölüm fragamanı izleyicinin beğenisine sunuldu. İşte Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ FATİH ÖLECEK Mİ?

Fatih vuruluyor. Fatih'in vurulması herkesi derinden etkiliyor. Fatih'in durumunun ne olacağı gelecek bölümde belli olacak. Öte yandan, yaşananlardan sorumlu tutulan Nefes, ne yapacağını bilmez halde çaresiz kaldı. Saniye Fatih'in vurulması sonrası Nefes'in üstüne gitti. Tanıtımın sonunda Nefes'in, "Nereye gidiyoruz" diye soran oğlu Yiğit'e "Ay ışığında uluyan kurt ve mavi tüylü geyik yepyeni bir maceraya başlayacak!" sözleri merak uyandırdı.