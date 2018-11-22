Müge Anlıda yakalanan hala 5 yaşındaki Aslıyı neden kaçırdı? (22 Kasım)

Müge Anlı'da yakalanan hala 5 yaşındaki Aslı'yı neden kaçırdı? (22 Kasım)
Müge Anlı canlı yayınında aranan 5 yaşındaki Aslı, halası Asiye tarafından kaçırılmıştı. 16 Kasım günü Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçırılan minik Aslı, 22 Kasım Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri tarafından otogarda yakalandı. Yanındaki bir erkekle gözaltına alınan hala, 5 yaşındaki Aslı'yı neden kaçırdığı hakkında şok eden açıklamada bulundu. İşte 22 Kasım Müge Anlı canlı yayınında polis ekipleri tarafından yakalanan Asiye'nin ifadesi...
Hatay'da 16 Kasım günü 20 yaşındaki Asiye Dişli, 5 yaşındaki yeğeni Aslı'yı kaçırdı. Psikiyatrik rahatsızlığı bulunan hala Dişli'nin ailesi, küçük çocuğa bir şey yapmasından endişe ediyordu. Müge Anlı'ya sığınan aile gözyaşları içinde yardım istedi.
Müge Anlı, önce hala ile kaçırdığı küçük yeğeninin fotoğrafını ekrana getirdi. Ardından ekibiyle Hatay'da sokak sokak gezdi. Adana'dan gelen bir ihbar ise hareketli anlara neden oldu.