Müge Anlı'da yakalanan hala 5 yaşındaki Aslı'yı neden kaçırdı? (22 Kasım)

Müge Anlı canlı yayınında aranan 5 yaşındaki Aslı, halası Asiye tarafından kaçırılmıştı. 16 Kasım günü Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçırılan minik Aslı, 22 Kasım Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri tarafından otogarda yakalandı. Yanındaki bir erkekle gözaltına alınan hala, 5 yaşındaki Aslı'yı neden kaçırdığı hakkında şok eden açıklamada bulundu. İşte 22 Kasım Müge Anlı canlı yayınında polis ekipleri tarafından yakalanan Asiye'nin ifadesi...

22 Kasım 2018 Perşembe, 17:12:33 Güncelleme: 17:27:14
Müge Anlıda yakalanan hala 5 yaşındaki Aslıyı neden kaçırdı? (22 Kasım)

Hatay'da 16 Kasım günü 20 yaşındaki Asiye Dişli, 5 yaşındaki yeğeni Aslı'yı kaçırdı. Psikiyatrik rahatsızlığı bulunan hala Dişli'nin ailesi, küçük çocuğa bir şey yapmasından endişe ediyordu. Müge Anlı'ya sığınan aile gözyaşları içinde yardım istedi.

22 KASIM MÜGE ANLI'DA YAŞANANLAR

Müge Anlıda yakalanan hala 5 yaşındaki Aslıyı neden kaçırdı? (22 Kasım)

Müge Anlı, önce hala ile kaçırdığı küçük yeğeninin fotoğrafını ekrana getirdi. Ardından ekibiyle Hatay'da sokak sokak gezdi. Adana'dan gelen bir ihbar ise hareketli anlara neden oldu.

5 YAŞINDAKİ ASLI'NIN BULUNMA ANI

Müge Anlıda yakalanan hala 5 yaşındaki Aslıyı neden kaçırdı? (22 Kasım)

Müge Anlı'yı arayan izleyicisi, Asiye Dişçi ve küçük Aslı'nın Adana'dan otobüse binmek üzere olduklarını söyledi. Bunun üzerine Anlı, durumu Adana Emniyeti'ne bildirdi. Merkez Otogarı'nda hala-yeğeni görenlerin ihbarlarını beklediğini söyledi.

Müge Anlıda yakalanan hala 5 yaşındaki Aslıyı neden kaçırdı? (22 Kasım)

Çok kısa bir süre sonra hala-yeğenin bindiği otobüs tespit edildi. O andan sonra canlı yayında müthiş bir operasyona imza atıldı.

Müge Anlıda yakalanan hala 5 yaşındaki Aslıyı neden kaçırdı? (22 Kasım)

MÜGE ANLI EKİBİ BİR OLAYIN DAHA AYDINLANMASINI SAĞLADI!

Müge Anlı'yı takip eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de devreye girerek otobüs durduruldu. Olay yerine polis ekipleri gelerek küçük Aslı'yı kurtardı.

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