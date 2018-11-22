Müge Anlıda yakalanan hala 5 yaşındaki Aslıyı neden kaçırdı? (22 Kasım)

Müge Anlı'da yakalanan hala 5 yaşındaki Aslı'yı neden kaçırdı? (22 Kasım)

Müge Anlı canlı yayınında aranan 5 yaşındaki Aslı, halası Asiye tarafından kaçırılmıştı. 16 Kasım günü Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçırılan minik Aslı, 22 Kasım Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlar üzerine polis ekipleri tarafından otogarda yakalandı. Yanındaki bir erkekle gözaltına alınan hala, 5 yaşındaki Aslı'yı neden kaçırdığı hakkında şok eden açıklamada bulundu. İşte 22 Kasım Müge Anlı canlı yayınında polis ekipleri tarafından yakalanan Asiye'nin ifadesi...

22 Kasım 2018 Perşembe, 17:12:33 Güncelleme: 17:27:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





