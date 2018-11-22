Şahin Tepesi 1. bölüm 4. yeni fragman yayınlandı. İzleyicinin merakla beklediği Şahin tepesi yarın akşam saat 20.00'da Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Şahin Tepesi dizisinde aralarında husumet olan iki ailenin çocuklarının imkansız aşkı ve birbirlerinin hayatından çalan iki kadının güç savaşını ve bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi anlatılıyor.