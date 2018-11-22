Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 22.11.2018 12:28
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 12:32

1. bölüm 4. izle: Hayatı boyunca mücadele etmek zorunda kalan bendim

yarın akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Şahin tepesi izleyici tarafından merakla bekleniyor. Atv'nin güçlü dizileri arasında yerini almaya aday olan Şahin Tepesi'nin konusunun ne olduğu ve oyuncu kadrosu da merak edilen konular arasında. Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşını anlatan 4. yayınlandı. Yeni dizi Şahin Tepesi hakkında merak edilen soruların cevapları haberimizin detayında...

Şahin Tepesi 1. bölüm 4. yeni fragman yayınlandı. İzleyicinin merakla beklediği Şahin tepesi yarın akşam saat 20.00'da Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Şahin Tepesi dizisinde aralarında husumet olan iki ailenin çocuklarının imkansız aşkı ve birbirlerinin hayatından çalan iki kadının güç savaşını ve bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadeleyi anlatılıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriŞahin Tepesi 1. bölüm 4. yeni fragman izle: Hayatı boyunca mücadele etmek zorunda kalan bendim
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar