Müge Anlı'da bugün Elif Öğretmen'in nerede hayatına devam etmesi gerektiği ile ilgili son karar verilecek. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey ile ilgili neler anlatılacak? Müge Anlı ekibi Elif Öğretmen'in eşi ve çocuklarıyla yaşadığı eve giderek nasıl bir ortamda hayatlarını devam ettirdiklerini canlı yayında göstermişti. Sosyal Hizmetler Uzmanları da o eve giderek birtakım incelemelerde bulundu. Elif Öğretmen'in ailesinin tartışma sebebi para için mi? Elif Öğretmen annesine geri mi verilecek yoksa eşi Zafer Gözütok'un yanında mı kalacak? Tüm soruların cevabı 20 Kasım Müge Anlı canlı yayınında netlik kazanacak...

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