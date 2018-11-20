Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 20.11.2018 10:20

'da annesine geri mi verilecek yoksa eşi Zafer Bey'de mi kalacak? 20 Kasım

'da bugün neler olacak? Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün ile ilgili neler yaşanacak? İkinci çocuğunu dünyaya getirirken yatağa bağlı hayatını devam ettirmek zorunda kalan Elif Gözütok, annesine geri mi verilecek yoksa eşi Zafer Bey'de mi kalacak merak ediliyor. Anlı canlı yayınında bu sorunun cevabı netleşecek. Uzmanları, Elif Öğretmen'in sağlık durumu için hangi tarafta kalması gerektiğini belirtecek. İşte canlı yayınında yaşananlar...

'da bugün 'in nerede hayatına devam etmesi gerektiği ile ilgili son karar verilecek. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Elif Öğretmen'in eşi Zafer Bey ile ilgili neler anlatılacak? Müge Anlı ekibi Elif Öğretmen'in eşi ve çocuklarıyla yaşadığı eve giderek nasıl bir ortamda hayatlarını devam ettirdiklerini canlı yayında göstermişti. Uzmanları da o eve giderek birtakım incelemelerde bulundu. Elif Öğretmen'in ailesinin tartışma sebebi para için mi? Elif Öğretmen annesine geri mi verilecek yoksa eşi Zafer Gözütok'un yanında mı kalacak? Tüm soruların cevabı Anlı canlı yayınında netlik kazanacak...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı'da Elif Öğretmen annesine geri mi verilecek yoksa eşi Zafer Bey'de mi kalacak? 20 Kasım
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar