Müge Anlı'da bugün, hayatını yatağa bağlı devam ettiren Elif Öğretmen'in eşi hakkında şok edenler gerçekler ortaya çıktı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayında bir kez daha gücünü gösterdi. Müge Anlı izleyicisi tek tek canlı yayını arayıp Zafer Bey hakkında bildiklerini anlattı. Zafer Bey'in başka bir kadınla nişan yaptığı ortaya çıktı. İkinci çocuğunu dünyaya getirirken beyin hücrelerini kaybeden Elif Öğretmen'in eşi, her şeyi para için mi yapıyor? Dün Müge Anı canlı yayınına bağlanan ve Zafer Bey'in birlikte olduğu kişi olarak adı geçen Aybüke Hanım her şeyi inkar etmişti. Bugün ise Aybüke Hanım'ın eski eşi Musa Dağdelen canlı yayına telefonla bağlanıp fotoğraftakinin Aybüke Hanım olduğunu söyledi. İşte 20 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...