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  • Son Güncelleme: 20.11.2018 17:57

'da bugün şok gelişme! 'in eşinin başka bir kadınla nişanlandığı ortaya çıktı! (20 Kasım)

'da bugün şok eden gelişmeler yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 'in eşi 'un başka bir kadınla nişan fotoğrafları olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyadan yayınlanan nişan fotoğrafı, Zafer Gözütok'un tüm yalanını ortaya çıkardı. Canlı yayına bağlanan kişiler de fotoğraftaki kadının dün Müge Anlı canlı yayınına bağlanıp hakkındaki iddiaları reddeden olduğunu ifade ettiler. Bu kişiler arasında Aybüke Hanım'ın eski eşi de vardı. 20 Kasım Müge Anlı canlı yayında yaşanan bu gelişme, Uzmanları'nı harekete geçirecek nitelikte bir gelişme olarak canlı yayında paylaşıldı. İşte 20 Kasım Müge Anlı'da yaşanan o anlar...

Müge Anlı'da bugün, hayatını yatağa bağlı devam ettiren Elif Öğretmen'in eşi hakkında şok edenler gerçekler ortaya çıktı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayında bir kez daha gücünü gösterdi. Müge Anlı izleyicisi tek tek canlı yayını arayıp Zafer Bey hakkında bildiklerini anlattı. Zafer Bey'in başka bir kadınla nişan yaptığı ortaya çıktı. İkinci çocuğunu dünyaya getirirken beyin hücrelerini kaybeden Elif Öğretmen'in eşi, her şeyi para için mi yapıyor? Dün Müge Anı canlı yayınına bağlanan ve Zafer Bey'in birlikte olduğu kişi olarak adı geçen Aybüke Hanım her şeyi inkar etmişti. Bugün ise Aybüke Hanım'ın eski eşi Musa Dağdelen canlı yayına telefonla bağlanıp fotoğraftakinin Aybüke Hanım olduğunu söyledi. İşte 20 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...

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