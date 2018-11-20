Söz dizisi 60. bölümü ile Star TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Tim'in geçtiği yolda döşenen bomba patladı. Dragan'ın kardeşi öldü. Dragan, Yavuz ve Derya'nın peşine düştü. Yavuz'a saldırı oldu. Söz dizisinin takipçileri gelecek bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Peki, Söz 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

SÖZ 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal ve Sarp Akkaya gibi ünü isimlerin yer aldığı Söz'ün 61. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dragan'ın Derya'ya kurduğu tuzağı son anda fark eden Yavuz, Derya'nın hayatını kurtarmak için peşlerine düşer. Fakat her şey için çok geçtir. Dragan istediğini elde etse de etmese de Derya'yı öldürmek için çoktan hain bir plan yapmıştır.

Melisa'yı korumak isterken saldırıya uğrayan Keşanlı sadece fiziksel değil kalben de yaralıdır. Vücudundaki yaralar çabucak iyileşse de kalbindeki yara kardeşleri ve komutanı sayesinde iyileşecektir.

Dragan için artık intikam vaktidir. Önce ortalığı kana bulayacak sonra da Sami'yle ortak olup örgütün yeniden yükselmesi için var gücüyle çalışmaya başlayacaktır. Dragan artık tek bir amaç için çalışmaktadır: Sami ve arkadaşlarının finanse ettiği, Türkiye'yi parçalara ayıracak yepyeni bir örgüt oluşturmak…

Bu örgütün ilk saldırısı Türkiye'nin sınır dışındaki kilit noktalardan birinde oluşturduğu askeri üstür. Ama Yavuz bu bilgiye ulaştığında Tim örgütün bu saldırısını püskürtmek için harekete geçer. Fakat üsse saldırmak için günler öncesinden hazırlanan örgütün hain tuzağı onları ölümle burun buruna getirecektir.