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  • Son Güncelleme: 19.11.2018 14:34

'da bugün 'in eşi Zafer Bey hakkında şok iddialar ortaya atıldı! (19 Kasım)

'da bugün şok gelişmeler yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün canlı yayına bağlanan kişi 'in eşi Zafer Bey hakkında şok iddialarda bulundu. İkinci çocuğunun doğumu sırasında yaşadığı fazla kanama sebebiyle yatağa bağlı hayatını devam ettirmek zorunda kalan Elif Öğretmen'in yaşadığı eve gidildi. Müge Anlı ekibi, Elif Öğretmen'in evinde 'ın hangi şartlarda bakıldığını Müge Anlı canı yayınında gösterdi. Sosyal Hizmetler Uzmanları Elif Öğretmen'in sağlık durumunu incelediler ve çocuklarıyla konuştular. İşte 19 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Elif Öğretmen ile ilgili yaşanan gelişmeler...

Müge Anlı canlı yayınında bugün, hayatını %98 engelli olarak yatağa bağlı devam ettiren Elif Öğretmen'in yaşadığı eve gidildi. Müge Anlı ekibi, yaşamını yatağa bağlı sürdüren Elif Öğretmen'i ve çocuklarını evde görüntüledi. 19 Kasım Müge Anlı canlı yayınına bağlanan kişi Elif Göztütok'un eşi Zafer Gözütok hakkında şok eden iddialarda bulundu. 2014 yılında ikinci çocuğun dünyaya getirdiği sırada yaşanan sağlıksal sorunlar sebebiyle hayatını yatağa bağlı devam ettirmek zorunda kalan Elif Göztütok 2 milyon liralık tazminat için mi şu anda eşi tarafından bakılıyor? Elif Öğretmen'e kimin bakması onun sağlığı açısından daha iyi olacak? İşte, 19 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Elif Öğretmen hakkında yaşanan gelişmeler...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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