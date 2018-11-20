Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 20.11.2018 11:16
  • Son Güncelleme: 20.11.2018 11:39

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeninden dikkat çeken paylaşım! 'da Ateş yanacak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz de Tipi'nin ölüp ölmeyeceği merak konusuyken, sevilen dizinin yönetmen 'dan gelen bir paylaşım dikkat çekti. Atv'nin Salı akşamlarının vazgeçilmez dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölüm fragmanında Ateş kimliğinin ortaya çıktığını öğrenince yeni planını uygulamaya geçiyor. Ateş'in yeni planı ise Tipi'nin ablası Emine'yi ortadan kaldırmak olacak. Peki, Çakırbeyli Ailesi bu plana engel olabilecek mi? İşte 116. yeni bölüm hakkında dizinin yönetmeni Onur Tan'ın dikkat çeken paylaşımı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam Atv ekranlarında yine izleyicisine nefes kesen anlar yaşatacak. Atv'nin bol aksiyonlu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölümde Alparslan ve İlyas tek bir amaç uğruna yeniden birleşecek. İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi, dostu İlyas'ın elinden ölümünü beklerken, diğer tarafta ablası Emine'nin de canı tehlikededir. Yaşadığı acıların sorumlusunun Ateş olduğunu öğrenen Emine'nin, bu gerçekle yüzleşmesi kolay olmayacak. İsminin açığa çıktığını öğrenen Ateş ise yarım kalan işlerini tamamladıktan sonra ortadan kaybolmayı planlamaktadır. İzleyici merakla Tipi'nin ölüp ölmeyeceğini merak ederken, dizinin yönetmeni Onur Tan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm hakkında ipucu mu?' dedirten o paylaşımı....

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeninden dikkat çeken paylaşım! EDHO'da Ateş yanacak mı?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar