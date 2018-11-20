Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümden kareler| EDHO 116. Bölüm

Atv'nin Salı akşamlarının vazgeçilmez dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölümünde, Ateş kimliğinin ortaya çıktığını öğrenince yeni planını uygulamaya geçirecek. Ateş'in yeni planı ise Tipi'nin ablası Emine'yi ortadan kaldırmak olacak. Peki, Çakırbeyli Ailesi bu plana engel olabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 116. bölümünden kareler... EDHO 116. bölüm

20 Kasım 2018 Salı, 21:05:38 Güncelleme: 21:41:34
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümden kareler| EDHO 116. Bölüm
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümden kareler| EDHO 116. Bölüm

Alparslan, içlerindeki hainin Ateş olduğunu herkesten önce öğrenmiştir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümden kareler| EDHO 116. Bölüm
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümden kareler| EDHO 116. Bölüm

İlyas ise bu gerçeği bilmediğinden telafisi imkansız bir hatanın eşiğindedir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümden kareler| EDHO 116. Bölüm
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümden kareler| EDHO 116. Bölüm

İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi, dostunun elinden ölümünü beklerken diğer tarafta ablası Emine'nin de canı tehlikededir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümden kareler| EDHO 116. Bölüm
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümden kareler| EDHO 116. Bölüm

Yaşadığı acıların sorumlusunun Ateş olduğunu öğrenen Emine'nin, bu gerçekle yüzleşmesi kolay olmaz. İsminin açığa çıktığını öğrenen Ateş ise yarım kalan işlerini tamamladıktan sonra ortadan kaybolmayı planlamaktadır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümden kareler| EDHO 116. Bölüm
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölümden kareler| EDHO 116. Bölüm

İlyas, Tipi'ye yaptıklarından ötürü daha da öfkeli biçimde Ateş'i yakalamakla ilgilenirken Hızır da eli kolu bağlı oturamaz.

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