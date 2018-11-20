Çukur 43. bölümüyle ekranlara geldi. Çukur'un yayınlanan son bölümünde, Melih'a İdris'e çıkışıyor. Yamaç, Ersoy'u bilerek vurarak Çeto ve Mahsun'un kafasındaki soru işaretini kaldırmasını sağlıyor. Karakuzular, Vartolu'nun Saadet'e bıraktığı mektubu buluyor ve Vartolu'ya tuzak kuruyor. Öte yandan dizinin son bölümünün ardından yayınlanan yeni bölümden ilk sahnede duygu selleri yaşanıyor. Cumali ve İdris karşı karşıya geliyor. Sultan'ın ise eski haline döndüğü görülüyor. İşte Çukur 44. yeni bölüm ilk sahne ve son bölüm özeti..

Çukur 44. yeni bölüm ilk sahne;

Büyük buluşmanın gerçekleştiği, İdris'in öldü sandığı Cumali'yi karşısında bulduğu sahnede baba-oğlun duygusal kavuşması izleyenleri derinden etkiliyor. Cumali ve İdris gözyaşlarına hakim olamazken, ayağa kalkan Sultan'ın eski haline döndüğü görülüyor.

ÇUKUR 43. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Vartolu, Karakuzular'ın kendisine Saadet'i göstermesi üzerine bir değişime adım adıyor. Üstünü başını düzeltip, eski Vartolu'nun görünümüne kavuşuyor. Karakuzular'ın söyledikleri aklından çıkmıyor. Mahsun ve Çeto uyuşturucu hammadeesi için para vermeyeceğini ,her şeyi Vartolu'dan beklediklerini söylüyorlar.

Yamaç ve Cumali depoda çatışmaya giriyor. İçeri girdiklerinde Çiyan'ı gördüğünü zanneden Yamaç, ona saldırıyor. Cumali onun kim olduğunu sorunca Yamaç, anlatmaya başlıyor. Kendisinin Çiyan değil, Veysel olduğunu söylüyor. Çiya'ın ikizi olduğunu, yetimhanede büyüdüklerini anlatıyor.

Vartolu'nun borcunu ödememesi Medet'i zora sokuyor. Zorla tutlan Medet'e Vartolu'nun nerede olduğu soruluyor. Bir anlık gürültüyle Vartolu adamları vuruyor. Vartolu Saadettin'I gören Medet şaşkınlığa uğruyor. Vartolu o adamdan madde bulmasını istiyor.

Mahsun ve Çeto, adamlarıyla konuşuyor. İşlerinin nasıl patladığını soruyorlar. Mahsun bu sefer hiçbir şeyin patlamayacağını , gece alacaklı oldukları adamın evini saracaklarını, oğlunu alıp çıkacaklarını söylüyor. Eğer işlerde bir terslik olursa ölenin mezarı olmayacağını belirtiyor.

Vartolu, Saadet'in bulabilmesi için tencerenin içine bir not bırakıyor. Mutfakta tencerenin yerinde olmadığını gören Saadet, eski günleri hatırlıyor. Saadet, tencerenin içinde bir not buluyor. Vartolu, hastaneye kaçmasını, onu hergün orarda bekleyeceğini söylüyor.

Cumali ve Vartolu'ya akşama işlerinin olduğunu, enerjilerini harcamamalarını söylüyor. Yamaç, Ersoy'dan Karakuzular'ın alacakları olan adama tuzak kuracaklarını öğreniyor. Karakuzular da adamın evine gidiyor. Ancak bir doğum günü partisiyle karşılaşıyorlar. Planın doğru olmadığı ortaya çıkıyor.

Akşın, Acar'ın büyüdüğünü, abi olduğunu artık kendi odasınının olması gerektiğini Hatice'ye söylüyor. Hatice, Acar'ın olmadığını, ciğerlerinin patladığını anlatıyor. Akşın yüzünden bunların olduğunu vurguluyor. Bunları duyan Akşın ağlamaya başlıyor.

Celasun eve gelip, Hatice'ye Akşın'ısoruyor. Hatice ise kendini kilere kitlediğini söylüyor. Koşarak kilere giden Celasun, Akşın'ı bileklerini kesmiş vaziyette buluyor. Hemen hastaneye götürüyor. Karaca'ya çok kan kaybettiğini söylüyor.

Karakuzular, Vartolu'nun Saadet'e bıraktığı mektubu buluyorlar. Saadet doğum sancısı başlamış gibi yapıyor. Çeto, bunu Vartolu'nun mu yapmasını istediğini söylüyor. Hastanede bekleyen Medet, ambulansın içeri girdiğini söylüyor. Vartolu, Saadet'I ararken karşısında Çeto'yu buluyor.

Ersoy, er ya da geç Karakuzular'ın kendisini bulacağını söylüyor. Yamaç ise bir yolunu bulacağını, teslimatta orada olmasını istiyor. Yamaç, Karakuzular için kendini feda eden br adamdan kimsenin şüphelenmeyeceğini, bu yüzden bir kurşunun önemsiz olduğunu vurguluyor.

İdris Koçovalı, Meliha'nın kapısına gidiyor ve konuşmak için oturuyorlar. Arka masalarındaki bir adamın garsona kötü davranışı Meliha'yı öfkelendiriyor. O adamın kafasında şişe kırıyor. İdris'e bağırmaya başlıyor. Tanıdığı adam olmadığını söylüyor.