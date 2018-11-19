Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı gümbür gümbür geldi. Atv'nin sevilen dizisi EDHO 116. yeni bölüm fragmanında yine heyecan dolu anlar yaşanıyor. Ateş'in hain olduğunu bilen Alparslan, amcası İlyas'ın büyük bir hata yapmasını engelleyebilecek mi? Ateş açığa çıktığını öğrenince yine harekete geçiyor ve Tipi'nin ablası Emine'yle yarım kalan işini tamamlamak için plan yapıyor. Ancak Hızır da artık gizliden gizliye bu işin içindedir. Haini yok etmek için Alparslan ve İlyas bir araya gelecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

EDHO 116. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE