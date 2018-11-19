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  • Son Güncelleme: 19.11.2018 11:06

izle: Bizim şu anda asıl önceliğimiz Ateş! son bölüm full izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yarın akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Atv'nin dört sezondur devam eden efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ateş'in hain olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Hızır tüm yetkiyi İlyas'a vermesine rağmen, arkasından iş çevirenler için gizli gizli harekete geçecek. Ateş, Tipi'nin ablası Emine'yi mi öldürecek? İşte ndan ipuçları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı gümbür gümbür geldi. Atv'nin sevilen dizisi EDHO 116. yeni bölüm fragmanında yine heyecan dolu anlar yaşanıyor. Ateş'in hain olduğunu bilen Alparslan, amcası İlyas'ın büyük bir hata yapmasını engelleyebilecek mi? Ateş açığa çıktığını öğrenince yine harekete geçiyor ve Tipi'nin ablası Emine'yle yarım kalan işini tamamlamak için plan yapıyor. Ancak Hızır da artık gizliden gizliye bu işin içindedir. Haini yok etmek için Alparslan ve İlyas bir araya gelecek. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

EDHO 116. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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