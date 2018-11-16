Müge Anlı canlı yayınında bugün gergin dakikalar yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, hem Müge Anlı'yı hem de izleyiciyi derinden sarsan bir hikaye vardı. Dün, Müge Anlı canlı yayınına katılan anne Nedret Hanım, engelli kızının yaşayıp yaşamadığını, yaşıyorsa da kötü muamele gördüğünü iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istemişti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi, bugün canlı bağlantıyla anneyi kızına kavuşturdu. Damadının parası için kızını yanında tuttuğunu ve ona iyi bakmadığını iddia eden anne Nedret Hanım'ın feryatları stüdyodakilere duygu dolu anlar yaşattı. Yatağa bağlı yaşamak zorunda kalmadan önce Türkçe Öğretmeni olan Elif Gözütok ise annesinin sesini duyunca verdiği tepkilerle annesini ne kadar özlediğini belli etti. İşte 16 Kasım Müge Anlı'da yaşanan o anlar...