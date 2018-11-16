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  • 16.11.2018 15:19
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 15:37

'da gergin dakikalar yaşandı! (16 Kasım) Engelli eşine sevgilisi mi baktı?

'da bugün 26 gündür engelli kızını görmeyen 'ın sevinç gözyaşları vardı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün duygu seli yaşandı. Anne Nedret Hanım dün Müge Anlı canlı yayınına katılarak kızının hayatından endişe ettiğini bildirmiş ve Müge Anlı'dan yardım istemişti. Nedret Hanım'ın kızı , 2. çocuğunu dünyaya getirirken yaşadığı sağlıksal problemler sebebiyle engelli kalmış ve eşi Zafer Bey tarafından evde alıkonulduğu iddia edilmişti. Özel bakıma muhtaç olan Elif Hanım'ın annesi, damadını, kızının parasını başkasına vermek istemediği için yanında alıkoyduğunu iddia etmişti. Bu iddialar üzerine Elif Hanım'ın eşi canlı yayına bağlanıp Müge Anlı ekibine, "Adresimi aileye vermezseniz gelip evime Elif'in durumunun iyi olduğunu görebilirsiniz" demişti. Müge Anlı ekibi, 16 Kasım canlı yayında Elif Hanım'ın yanına Iğdır'a gitti ve stüdyodaki anne Nedret Hanım ile Iğdır'daki kızı Elif'i canlı yayında birbiriyle görüştürdü. İzleyici Anlı'da duygu dolu anlara şahit oldu. Bir süre sonra canlı yayına bağlanan bir telefonla stüdyoda birden gergin dakikalar yerini aldı. İşte 16 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...

Müge Anlı canlı yayınında bugün gergin dakikalar yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, hem Müge Anlı'yı hem de izleyiciyi derinden sarsan bir hikaye vardı. Dün, Müge Anlı canlı yayınına katılan anne Nedret Hanım, engelli kızının yaşayıp yaşamadığını, yaşıyorsa da kötü muamele gördüğünü iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istemişti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi, bugün canlı bağlantıyla anneyi kızına kavuşturdu. Damadının parası için kızını yanında tuttuğunu ve ona iyi bakmadığını iddia eden anne Nedret Hanım'ın feryatları stüdyodakilere duygu dolu anlar yaşattı. Yatağa bağlı yaşamak zorunda kalmadan önce Türkçe Öğretmeni olan Elif Gözütok ise annesinin sesini duyunca verdiği tepkilerle annesini ne kadar özlediğini belli etti. İşte 16 Kasım Müge Anlı'da yaşanan o anlar...

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