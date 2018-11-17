Arka Sokaklar 495. bölümüyle Kanal D'de izleyicisinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar'ın bu bölümünde, herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıktı. Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak bölümünde neler olacağı merak edilirken, yayıncı kuruluş tarafından yayınlanan fragman ile birlikte bölüm detayları da belli oldu. Yeni bölümde Ali ve Pınar'ın kızı kaçırılıyor. Durumu öğrenen Rıza Baba kötüleşiyor. İşte Arka Sokaklar 496. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 496. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Pınar'ın kaçırılan kızı, Rıza Baba'ya karşı koz olarak kullanılıyor. Torununun kaçırıldığını gören Rıza Baba kötüleşir. Ekip, Ali'nin kızını kurtarmak için tüm imkanlarını kullanır. Mesut, tüm bu planların arkasında olduğunu bildiği kişiyle yüzleşir.

İşte Arka Sokaklar 496. yeni bölüm fragmanı;

ARKA SOKAKLAR 495. SON BÖLÜM ÖZETİ

Rıza Babanın aklanmasında kilit nokta olan Nimet'in yeri belirlenir. Hakan, gizli görevle onunla yakınlaşır. Nimet, onu evine götürür ve olaylar bu noktadan sonra karışır. Nimet'in evinde çetenin elemanı bulunmaktadır. Nimet'e, Hakan'ın polis olduğunu söyler ve içeri girer. Hakan'la karşı karşıya kalır. İkisi de silahlarına davranır ve birbirlerine ateş ederler...

Tekin, babasından habersiz ekiple devriyeye çıkmıştır. Bu sırada ekibe ağır bir çatışma ihbarı gelir ve Tekin'in hayatını tehlikeye atmamak için yol kenarında bırakırlar. Tekin başına geleceklerden habersiz dolmuş beklerken etrafını travestiler sarar. Bu sırada ahlak polisi de gelince Tekin göz altına alınır. İçeride babası ile yaşadığı sorundan sonra evde de onu bir sürpriz beklemektedir.