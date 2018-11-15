Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 15.11.2018 17:49
  • Son Güncelleme: 15.11.2018 18:01

'da bugün kan donduran iddia! (15 Kasım) Zafer Bey eşi Elif Hanım'ı ölüme mi sürüklüyor?

'da bugün, 39 yaşındaki Elif Gözütok'un annesi 'ın anlattıkları stüdyoda gergin dakikalara sebep oldu. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, %98 engelli olan kızından haber alamadığı için endişe duyan bir annenin feryatları vardı. Anne Nedret Hanım, damadının para için kızını ölüme terk ettiğini iddia etti. canlı yayınında konuşulan bu iddialar üzerine damat Zafer Bey canlı yayına bağlandı ve büyük yüzleşme gerçekleşti. İşte 15 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...

Müge Anlı canlı yayınında bugün ilginç bir iddia ortaya atıldı. Atv'nin en çok izlenen ve güvenilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda bugün bir annenin haykırışları yankılandı. 39 yaşındaki engelli kızından haber alamayan anne, damadının kızının tedavisini yarıda bıraktığını ve ölümünü beklediğini iddia etti. Üstelik anne Nedret Hanım'ın iddiasına göre damat Zafer Bey bunu, eşine kalan 3 milyon için yapıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi konuyu büyük bir titizlikle araştırmaya başladı. İşte 15 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı'da bugün kan donduran iddia! (15 Kasım) Zafer Bey eşi Elif Hanım'ı ölüme mi sürüklüyor?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar