Bir Zamanlar Çukurova 100 program arasında birinciliğini ilan etti. Bir Zamanlar Çukurova 10. son bölüm izleyiciye nefes kesen dakikalar yarattı. Atv'nin kısa sürede gönüllerde taht kuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölümde oğlu Demir'in ve soyadlarının Yılmaz tarafından tehlike altında olduğunu düşünen Hünkar, Yılmaz'ı kendilerinden uzak tutmak için yeni bir oyun peşindeydi. Ancak Yılmaz, Züleyha'nın karşısına çıkarak en büyük oyunu oynamış oldu. Fekeli Yılmaz'ı korumak için attığı her adımı takip ederken Yılmaz'a ders niteliğinde küçük bir oyun oynadı. Büyük yüzleşmede kim kimin canını yakacak derken, Yılmaz'ın kurşunu, oğlunu durdurmak için peşinden gelen Hünkar'a isabet etti. Demir'in canını kurtarmak için kendi canına hiçe sayan Hünkar öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 10. son bölümde bunlar yaşandıktan sonra izleyici büyük bir merakla Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni fragmanını aramaya başladı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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