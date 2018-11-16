Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 16.11.2018 14:01
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 14:02

yine zirvede! yayınlandı mı? Son bölüm full izle

10. son bölüm dün akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam ortalık iyice karıştı. Züleyha Yılmaz'ın yaşadığını öğrenince deliye döndü. Yılmaz'ı Yaman Ailesi'nden korumaya çalışan Fekeli, Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölümde bunu başarabilecek mi? Dün akşam yayınlanan son bölümden sonra gözler na döndü. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full video haberimizin detayında...

Bir Zamanlar Çukurova 100 program arasında birinciliğini ilan etti. Bir Zamanlar Çukurova 10. son bölüm izleyiciye nefes kesen dakikalar yarattı. Atv'nin kısa sürede gönüllerde taht kuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölümde oğlu Demir'in ve soyadlarının Yılmaz tarafından tehlike altında olduğunu düşünen Hünkar, Yılmaz'ı kendilerinden uzak tutmak için yeni bir oyun peşindeydi. Ancak Yılmaz, Züleyha'nın karşısına çıkarak en büyük oyunu oynamış oldu. Fekeli Yılmaz'ı korumak için attığı her adımı takip ederken Yılmaz'a ders niteliğinde küçük bir oyun oynadı. Büyük yüzleşmede kim kimin canını yakacak derken, Yılmaz'ın kurşunu, oğlunu durdurmak için peşinden gelen Hünkar'a isabet etti. Demir'in canını kurtarmak için kendi canına hiçe sayan Hünkar öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova 10. son bölümde bunlar yaşandıktan sonra izleyici büyük bir merakla Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni fragmanını aramaya başladı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM FULL İZLE

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriBir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm full izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar