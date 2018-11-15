Sen Anlat Karadeniz dün akşam yayınlanan son bölümüyle izleyiciye nefes kesen anlar yaşattı. Atv'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu? Nefes Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten hapise girerken Vedat kendi kazdığı kuyuya düştü. Tahir artık Vedat'la onun dilinden konuşması gerektiğini düşünerek Nefes'i kurtarmak için Vedat'a büyük bir oyun oynadı. İzleyici, Sen Anlat Karadeniz son bölüm yayınlandıktan sonra büyük bir merakla Sen Anlat Karadeniz 31. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. Peki, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM FULL İZLE