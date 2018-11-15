Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam izleyicisine nefes kesen anlar yaşatacak. Züleyha büyük aşkı Yılmaz'ın yaşadığını öğrenecek ancak bu gerçek Yılmaz'ın hayatına sebep olacak. Atv'nin kısa sürede izleyicinin gönlünü fetheden dizisi Bir Zamanlar Çukurva 10. yeni bölüm bu akşam saat 20:00'da ekranda olacak. Fekeli Yılmaz'ın peşini bir an olsun bırakmazken Yılmaz kendi bildiğini yapmaktan vazgeçmiyor. Hünkar ise oğluna düşkün bir anne olarak Demir'i ve soyadlarını kaybetmemek adına harekete geçiyor. Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölümden ipuçları haberimizin detayında...