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  • 15.11.2018 12:22
  • Son Güncelleme: 15.11.2018 12:26

10. yeni bölümde ortalık karışıyor! Yılmaz ve Züleyha'nın hayatı tehlikede!

bu akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölümde ortalık fena karışacak. Yılmaz'ın yaşadığını öğrenen Züleyha bir karar verecek ve bu karar herkesin hayatını değiştirecek. Yılmaz'ın ortaya çıkmasıyla Hünkar harekete geçecek. Oğlu Yılmaz için yapamayacağı hiçbir şey olmayan Hünkar bu sefer büyük oynayacak. ? Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölüm hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevabı haberimizin detayında...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam izleyicisine nefes kesen anlar yaşatacak. Züleyha büyük aşkı Yılmaz'ın yaşadığını öğrenecek ancak bu gerçek Yılmaz'ın hayatına sebep olacak. Atv'nin kısa sürede izleyicinin gönlünü fetheden dizisi Bir Zamanlar Çukurva 10. yeni bölüm bu akşam saat 20:00'da ekranda olacak. Fekeli Yılmaz'ın peşini bir an olsun bırakmazken Yılmaz kendi bildiğini yapmaktan vazgeçmiyor. Hünkar ise oğluna düşkün bir anne olarak Demir'i ve soyadlarını kaybetmemek adına harekete geçiyor. Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölümden ipuçları haberimizin detayında...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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