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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 18:22

'de bu akşam müzik sefası yaşanacak! Sen Anlat Karadeniz oyuncularından müthiş performans

bu akşam Atv ekranlarında izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Atv'nin sevilen dizisi de adeta müzik şöleni yaşanacak. İzleyicinin uzun zamandır beklediği mutlu sahneler bu akşam saat 20:00'da Atv ekranlarında olacak. Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si 'ın güzel sesi ve yorumuyla Gökte Yıldız Aymisun türküsü diziye renk katacak. Sen Anlat Karadeniz'de Kaleli Ailesi'nin uzun zamandır yaşadıkları sorunlar bu akşam bir nebze olsun unutulacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 30. yeni bölüme damga vuracak o sahne...

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm bu akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Atv'nin Çarşamba akşamlarının reyting birincisi dizisi Sen Anlat Karadeniz'de bugün keyif dolu anlar yaşanacak. Sen Anlat Karadeniz'in Kaleli'leri uzun zaman sonra ilk defa keyifli bir akşam yemeği yiyecek. Bu akşam izleyici, Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ın ve diğer Kaleli fertlerinin eşliğinde adeta müzik şöleni yaşayacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 30. yeni bölüme damga vuracak sahne...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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