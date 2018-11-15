Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 26 yıl önce kayınvalidesinin çocuğunu sokağa bıraktığını söyleyen Ümmühan Hanım'ın kızıyla ilgili yeni bilgilere ulaşılacak. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi konuyu tüm titizliğiyle araştırırken Ümmühan Hanım ve kocasının canlı yayındaki yüzleşmesi akıllarda soru işareti bırakmaya devam edecek. İşte 15 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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