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  • Son Güncelleme: 15.11.2018 11:03

canlı yayınında yeni gelişmeler! Anlı'da Çilem'e ulaşılabilecek mi?

canlı yayınında bugün yeni gelişmeler yaşanacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 26 yıl önce annesinden kopartılan kız çocuğuna ulaşılabilecek mi? Anlı canlı yayınında bugün neler yaşanacak? ve çocuğunun babasının canlı yayındaki konuşmaları kafaları karıştırmaya devam ediyor. İşte 15 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...

'da bugün neler yaşanacak? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 26 yıl önce kayınvalidesinin çocuğunu sokağa bıraktığını söyleyen 'ın kızıyla ilgili yeni bilgilere ulaşılacak. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi konuyu tüm titizliğiyle araştırırken Ümmühan Hanım ve kocasının canlı yayındaki yüzleşmesi akıllarda soru işareti bırakmaya devam edecek. İşte Anlı canlı yayınında yaşananlar...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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