Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 15.11.2018 10:36
  • Son Güncelleme: 15.11.2018 10:50

'da öz çocuklarını evlatlık alan Özer çiftinin büyük yıkımı! (15 Kasım)

'da programında aile dramı yaşandı. Geçtiğimiz gün izleyici inanılmaz bir hayat hikayesine tanıklık etti. Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da bugün Özer çiftinin anlattıkları herkesi şok etti. Özer çifti, kendi çocuklarını evlatlık aldıklarını ancak bunu kızlarına bir türlü anlatamadıklarını dile getirdi. 1993 yılında İzmir'de doğum yapan Hicran Hanım'ın bebeğini hastaneden birileri çalıyor. İşte tüm hikaye bundan sonra başlıyor. Özer çifti, hastanede kaçırılan kızları Kader'i çocuk esirgeme kurumunda buldu. Yıllar sonra nüfus müdürlüğüne giden Kader, evlatlık olduğunu öğrendi. Esra Erol'da canlı yayınında sonucuna göre annenin , babanın ise baba olmadığı ortaya çıktı. İşte Esra Erol canlı yayınında babanın yıkım anları...

Canlı yayında büyük yıkım!

ATV'de haftaiçi her gün yayımlanan "Esra Erol'da" programında ilginç bir olay yaşandı. İdris-Hicran Özer çifti, öz kızları Kader'i yıllar önce evlatlık aldıklarını açıkladı. 25 yıl sonra öz ailesinde evlatlık olduğunu öğrenen Kader, biyolojik ailesi ile ilgili soruların cevabını "Esra Erol'da" programında arıyor. Kader'in doğduktan sonra kaçırılması ve sonrasında yaşadığı süreç izleyicileri hayrete düşürdü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriEsra Erol'da öz çocuklarını evlatlık alan Özer çiftinin büyük yıkımı! (15 Kasım)
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar