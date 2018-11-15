ATV'de haftaiçi her gün yayımlanan "Esra Erol'da" programında ilginç bir olay yaşandı. İdris-Hicran Özer çifti, öz kızları Kader'i yıllar önce evlatlık aldıklarını açıkladı. 25 yıl sonra öz ailesinde evlatlık olduğunu öğrenen Kader, biyolojik ailesi ile ilgili soruların cevabını "Esra Erol'da" programında arıyor. Kader'in doğduktan sonra kaçırılması ve sonrasında yaşadığı süreç izleyicileri hayrete düşürdü.