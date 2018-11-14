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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 12:10

10 bölüm fragmanı izle: Züleyha Yılmaz'ın yaşadığını öğreniyor! Son bölüm full izle

yeni bölümde Züleyha tüm gerçeği öğreniyor. Atv'nin Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölümde yüzleşme zamanı... Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölümde ipler iyice gerilecek. Demir Yılmaz'ı hayatından çıkartmaya çalışırken Züleyha Yılmaz'ın yaşadığını öğrenecek. Züleyha, Çukurova'nın yeni 'bey'i Yılmaz'ı karşısında görünce şaşkına dönecek ve herkesin hayatını etkileyecek bir karar verecek. İşte ndan bölüm hakkında ipuçlar...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ortalık karışacak. Atv'nin Perşembe günleri reyting birincisi Bir Zamanlar Çukurova yine heyecan dolu sahneleriyle izleyicisine sürükleyici bir gece yaşatacak. Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölümde Züleyha Yılmaz'ın yaşadığını öğrenecek. Yılmaz ise Çukurova'nın yeni 'bey'i olarak intikamının peşinden koşmaya devam ediyor. Ancak Hünkar Yılmaz'ın tehlikeli olduğunun farkında olduğundan yeni planlar hazırlamaya başlıyor. Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölümde Züleyha ne karar verecek? Hünkar'ın hain planı Yılmaz'ın sonu mu olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölüm fragmanından bazı ipuçları...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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