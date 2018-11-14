Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde ortalık karışacak. Atv'nin Perşembe günleri reyting birincisi Bir Zamanlar Çukurova yine heyecan dolu sahneleriyle izleyicisine sürükleyici bir gece yaşatacak. Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölümde Züleyha Yılmaz'ın yaşadığını öğrenecek. Yılmaz ise Çukurova'nın yeni 'bey'i olarak intikamının peşinden koşmaya devam ediyor. Ancak Hünkar Yılmaz'ın tehlikeli olduğunun farkında olduğundan yeni planlar hazırlamaya başlıyor. Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölümde Züleyha ne karar verecek? Hünkar'ın hain planı Yılmaz'ın sonu mu olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 10. yeni bölüm fragmanından bazı ipuçları...