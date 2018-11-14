Çukur 42. son bölümü ile Show TV'de seyircisinin karşısına çıktı. Bölümün finalinde Vartolu'nun, Çeto ve Mahsun'un karşısına çıktığı an nefesleri kesti. Çeto ve Mahsun, Çukur insanlarınının en büyük zaafının aileleri olduğunu bilerek Vartolu'yu köşeye sıkıştırıyorlar. Bölüm sonunda Vartolu'u bir mekana çağırup Saadet'i göstererek ondan bir şey yapmalarını isteyecek Karakuzular'ın Vartolu'yu nasıl kullanacakları merak ediliyor. Peki, Çukur 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler ve son bölüm özeti...

ÇUKUR 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından yeni bölüm fragmanı paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÇUKUR 42. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur'un 42. bölümünde ekran başındakiler duygu yüklü anlar yaşadı. Ayşe, Karaca ve Akşın'ın İdris'le bir araya geldiği bölümde asıl buluşma Yamaç ve İdris arasında yaşandı. İkilinin karşı karşıya geldiği an izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

İdris'in, oğulları Yamaç ve Vartolu'yla bir araya geldiği anlar izleyicileri derinden etkiledi. İdris'in gözyaşları içinde "oğlum" diyerek Yamaç'a sarıldığı sahne ekran başındakilere duygu dolu dakikalar yaşattı. Vartolu ile İdris arasındaki konuşma da bölümün unutulmazları arasında yer aldı.

Bölümün finalinde Vartolu'nun, Çeto ve Mahsun'un karşısına çıktığı an ise nefesleri kesti. Koçovalılar karşısında mağlup düşmemeye kararlı olan Çeto ve Mahsun, ellerindeki en büyük kozu ortaya sürdü. İkili, hiç beklemediği anda Vartolu'nun karşısına Saadet'i çıkararak heyecanı doruk noktasına taşıdı.