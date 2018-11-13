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  • Son Güncelleme: 13.11.2018 16:44

30. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Dokunma incitirsin dokunma!

yeni bölümde Nefes parmaklıklar ardında! Atv'nin Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz 30. yeni bölümde Nefes yine gücünü Tahir'den almaya devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm yeni fragmanında 'ı öldürmeye teşebbüsten tutuklanıyor ancak bu durum Nefes ve Tahir'i iyice birbirine kenetleyecek gibi görünüyor. Vedat'ın planına karşı Tahir'in planı ne olacak? İşte efsane dizi ı...

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm yine nefesleri kesecek. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 30. yeni bölüm 2. fragmanda Nefes hapse giriyor. Vedat yine Tahir ile Nefes'i ayırmaya çalışırken büyük aşk daha da perçinleşiyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Vedat'ın oynadığı oyunara karşılık bu kez de bir oyun Tahir'den gelecek. Hapise giren Nefes kurtulabilecek mi? Tahir Vedat'ı kurtarmak için ne yapacak? Sen Anlat Karadeniz 30. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 30. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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