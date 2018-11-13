Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm yine nefesleri kesecek. Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 30. yeni bölüm 2. fragmanda Nefes hapse giriyor. Vedat yine Tahir ile Nefes'i ayırmaya çalışırken büyük aşk daha da perçinleşiyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Vedat'ın oynadığı oyunara karşılık bu kez de bir oyun Tahir'den gelecek. Hapise giren Nefes kurtulabilecek mi? Tahir Vedat'ı kurtarmak için ne yapacak? Sen Anlat Karadeniz 30. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

SEN ANLAT KARADENİZ 30. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE