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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 19:57

14 Kasım canlı yayınında gergin dakikalar! 26 yıl sonra kızına kavuşacak mı?

'da bugün 26 yıl önce kızından kopartılan annenin gözyaşları stüdyodakileri hüzne boğdu. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine faili meçhul kayıplar araştırılmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmaları sonucunda 26 yıllık hasret sone erecek mi? Anne , 26 yıl önce kayınvalidesi tarafından Tokat'ta bir karakolun önüne bırakılan kızına Müge Anlı canlı yayınında kavuşabilecek mi?İşte Anlı'da yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün ilginç gelişmeler yaşandı. 14 Kasım Müge Anlı canlı yayınına katılan Ümmühan Hanım, hiç haber alamadığı kızını arıyor. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, bir kayınvalidenin torununu sokağa bırakma hikayesine şahit olundu. Birlikte olduğu Hüseyin Bey'in annesinin,Tokat'ta bir karakolun önüne bıraktığını söylediğini iddia eden Ümmühan Hanım kızı Çilem'e Müge Anlı stüdyosunda kavuşabilecek mi? İşte 14 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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