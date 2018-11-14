Müge Anlı'da bugün ilginç gelişmeler yaşandı. 14 Kasım Müge Anlı canlı yayınına katılan Ümmühan Hanım, hiç haber alamadığı kızını arıyor. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, bir kayınvalidenin torununu sokağa bırakma hikayesine şahit olundu. Birlikte olduğu Hüseyin Bey'in annesinin,Tokat'ta bir karakolun önüne bıraktığını söylediğini iddia eden Ümmühan Hanım kızı Çilem'e Müge Anlı stüdyosunda kavuşabilecek mi? İşte 14 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...