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  • 13.11.2018 10:29

'da bugün şok eden olay! (13 Kasım) 4 kişilik aileyi kim neden zehirledi?

'da bugün şok eden bir olay araştırılacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 4 kişilik bir ailenin neden zehirlendiği araştırılacak. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi sır perdesini aralamak için konuyu büyük bir titizlikle ele alacak. 'da araştırılmaya başlayacak olan esrarengiz olayın altından kimler çıkacak? İşte 13 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...

'da bugün esrarengiz bir olay araştırılmaya başlanacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 4 kişilik bir aileyi yok etmek izteyen kişi ya da kişiler araştırılacak. Müge Anlı ve ekibi büyük bir titizlikle konuyu araştırırken 4 kişilik ailenin yakınları da konuyla ilgili şüphelerini belirtecek. İşte 'daki esrarengiz olay...

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