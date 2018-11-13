Müge Anlı'da bugün esrarengiz bir olay araştırılmaya başlanacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 4 kişilik bir aileyi yok etmek izteyen kişi ya da kişiler araştırılacak. Müge Anlı ve ekibi büyük bir titizlikle konuyu araştırırken 4 kişilik ailenin yakınları da konuyla ilgili şüphelerini belirtecek. İşte 13 Kasım Müge Anlı'daki esrarengiz olay...

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