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  • 12.11.2018 10:12
  • Son Güncelleme: 12.11.2018 10:16

12 Kasım 'da şok eden gerçek! 3 buçuk yaşındaki Evrim'in ölümüyle ilgili Müge Anlı'da neler anlatılacak?

'da bugün şok gelişmeler yaşanacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 3 buçuk yaşındaki Evrim'in ölümüyle ilgili babanın iddialarından sonra anne ve baba cezaevine girmişti. Peki anne neden 3 ay sonra serbest bırakıldı? Müge Anlı canlı yayınında lar... Cuma günü biyolojik ailesinden gelen şok açıklama üzerine Müge Anlı canlı yayınında 21 yıl önce ailesinden kaçırılıp başka bir aileye evlatlık verilen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Anlı'da neler olacak?

'da bugün larda bulunulacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 115 gün sonra küçük Evrim'in ölümü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Evrim'in annesi neler anlatacak? Diğer yandan Güsel Selman ile ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Biyolojik anne ve babasına karşı tepkili davranan , onların boşanma kararları hakkında hangi açıklamalarda bulunacak? İşte, Anlı'da yaşananlar...

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