Müge Anlı'da bugün şok açıklamalarda bulunulacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 115 gün sonra küçük Evrim'in ölümü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Evrim'in annesi neler anlatacak? Diğer yandan Güsel Selman ile ilgili yeni gelişmeler yaşanacak. Biyolojik anne ve babasına karşı tepkili davranan Gürsel Selam, onların boşanma kararları hakkında hangi açıklamalarda bulunacak? İşte, 12 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...

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