Kim Milyone Olmak İster 785. son bölüm dün akşam izleyiciyi yine ekrana kilitledi. Atv'nin en çok kazandıran programı Kim Miilyoner Olmak İster 785. son bölümde 31 yaşındaki Münire Hanım'a yöneltilen matematik sorusu herkesin kafasını karıştırarak geceye damgasını vurdu. Pedagog olan yarışmacı Münire Akman, Kim Milyoner Olmak İster 785. son bölüme yarışmak için eşi ile birlikte gelmişti. Münire Akman teselli ikramiyesi ile ayrıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 785. son bölümdeki o soru...