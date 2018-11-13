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  • Son Güncelleme: 13.11.2018 10:43

785. son bölüme damga vuran matematik sorusu!

12 Kasım Pazartesi günü Atv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 'ın sunumuyla izleyiciyi ekranları başına kitleyen Atv'nin en çok kazandıran programı Kim Milyoner Olmak İster 785. son bölümde 31 yaşındaki yarışmacı Münire Akman'a yöneltilen matematik sorusu geceye damga vurdu. 12 Kasım Pazartesi günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 785. son bölüme damga vuran matematik sorusunu merak edenler, haberimizin detayından soruya ulaşabilirler...

Kim Milyone Olmak İster 785. son bölüm dün akşam izleyiciyi yine ekrana kilitledi. Atv'nin en çok kazandıran programı Kim Miilyoner Olmak İster 785. son bölümde 31 yaşındaki Münire Hanım'a yöneltilen matematik sorusu herkesin kafasını karıştırarak geceye damgasını vurdu. Pedagog olan yarışmacı Münire Akman, Kim Milyoner Olmak İster 785. son bölüme yarışmak için eşi ile birlikte gelmişti. Münire Akman teselli ikramiyesi ile ayrıldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster 785. son bölümdeki o soru...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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