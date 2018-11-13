Esra Erol'da bugün izleyici inanılmaz bir hikaye ile karşı karşıya. Hastanede çalınan ve yıllar sonra evlatlık olduğunu öğrenen genç kız ailesi sandığı kişilerden DNA testi isteyince şok üstüne şok yaşadı. 1993 yılında İzmir'de doğum yapan anne, doğumdan kısa süre sonra evladının çalındığını iddia etti. Bunun üzerine bir süre sonra kendi evlatlarını evlatlık aldıklarını belirtti. Ancak çocuklarını evlatlık edindikten onra savcılık aileden DNA testi istedi. DNA testinin sonucu ise aileyi şok etti. İşte 13 Kasım Esra Erol'da yaşananlar...

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