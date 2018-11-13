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  • 13.11.2018 16:58
  • Son Güncelleme: 13.11.2018 17:07

'da şok yaratan olay! (13 Kasım) Öz çocuklarını evlatlık almak zorunda kaldılar!

'da akılalmaz olay! Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da bugün İdris ve Hicran Özer çiftinin hikayesi herkesi şaşırttı. Atv canlı yayında herkesi hayrete düşüren olay hakkında tüm gerçekler yarın DNA testi sonucunda ortaya çıkacak. Hicran ve İdris Özer çifti kendi iddialarına göre kendi çocuklarını evlatlık edindiler. İşte 'da canlı yayınında yaşananlar...

'da bugün izleyici inanılmaz bir hikaye ile karşı karşıya. Hastanede çalınan ve yıllar sonra evlatlık olduğunu öğrenen genç kız ailesi sandığı kişilerden DNA testi isteyince şok üstüne şok yaşadı. 1993 yılında İzmir'de doğum yapan anne, doğumdan kısa süre sonra evladının çalındığını iddia etti. Bunun üzerine bir süre sonra kendi evlatlarını evlatlık aldıklarını belirtti. Ancak çocuklarını evlatlık edindikten onra savcılık aileden DNA testi istedi. DNA testinin sonucu ise aileyi şok etti. İşte 'da yaşananlar...

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