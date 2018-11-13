Gülperi 10. yeni bölüm fragmanı: Can kaçırılıyor! Yeni bölümde neler olacak?

Gülperi dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı izleyicinin beğenisine sunuldu. Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Gülperi'nin 10. yeni bölümünde, Hasan'ın başına açılan dertlerden sıyrılmaya çalıştığı heyecan dolu tanıtımda Kader, Hasan'ın sert tepkisiyle karşılaşıyor. Gülperi, Kadir'in "Susturamıyorum kalbimi!" itirafıyla neye uğradığını şaşırırken, kaçırılan Can'a neler olacağı merakla bekleniyor. Peki, Gülperi 10. bölümde neler olacak? İşte Gülperi 10. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

Gülperi 10. yeni bölüm fragmanı;

GÜLPERİ 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir'in söyledikleri karşısında şok olan Gülperi, onu kendinden uzak tutmaya çalışır. Fakat geçmişte bıraktıklarını sandıkları her şey ortaya dökülmek zorunda kalır ve yıllar sonra ikisi de gerçek duygularıyla yüzleşir.

Selen'i kurtaran Hasan, Seyit'in anlattıklarından sonra yanlış bir karar verdiğini anlar. Bedriye için okula gitmek bir işkence haline dönerken, Can ise bambaşka heyecanların içindedir.

Şeyma her cephede Gülperi ve ailesine karşı savaşmaya devam eder. Onunla iş birliği yapan Yakup, Kader'i de dahil ettiği planıyla Gülperi'yi alt etmenin yollarını arar. Hiç beklemediği bir yerden darbe yiyen Gülperi'yi ise zor günler beklemektedir.