Esra Erol'da bugün Özer ailesinin hayat hikeyesi izleyiciye zor anlar yaşattı. Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da canlı yayınında bugün 1993 yılında doğar doğmaz kaçırılan bebeklerini evlatlık edinen aile ile kız çocukları arasındaki güven problemi çözülmeye çalışıldı. Öz kızlarını evlatlık edinmek zorunda kalan Özer çiftinin anlattıkları ise izleyiciye film gibi geldi. İşte 13 Kasım Esra Erol'da yaşanan ilginç hayat hikayesinin detayları...
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