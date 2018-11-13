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  • Son Güncelleme: 13.11.2018 18:08

'da akılalmaz olay! (13 Kasım) Öz çocuklarını evlatlık alan Özer çiftinin anlattıkları herkesi şok etti!

'da bugün izleyici inanılmaz bir hayat hikayesine tanıklık etti. Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da bugün Özer çiftinin anlattıkları herkesi şok etti. Özer çifti, kendi çocuklarını evlatlık aldıklarını ancak bunu kızlarına bir türlü anlatamadıklarını dile getirdi. 1993 yılında İzmir'de doğum yapan Hicran Hanım'ın bebeğini hastaneden birileri çalıyor. İşte tüm hikaye bundan sonra başlıyor. İşte Erol'da anlatılan bu inanılmaz hikayenin detayları...

Esra Erol'da bugün Özer ailesinin hayat hikeyesi izleyiciye zor anlar yaşattı. Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da canlı yayınında bugün 1993 yılında doğar doğmaz kaçırılan bebeklerini evlatlık edinen aile ile kız çocukları arasındaki güven problemi çözülmeye çalışıldı. Öz kızlarını evlatlık edinmek zorunda kalan Özer çiftinin anlattıkları ise izleyiciye film gibi geldi. İşte 13 Kasım Esra Erol'da yaşanan ilginç hayat hikayesinin detayları...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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