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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 18:00

'da bugün duygu dolu anlar yaşandı! (12 Kasım) ailesiyle yaşayacak mı?

canlı yayınında bugün ve ailesi arasında duygu dolu dakikalar yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında herkes Gürsel ve ailesi için gözyaşı döktü. Müge Anlı canlı yayında dayanamayıp ağladı, izleyici ise herkesin birbirine bir şans vermesi gerektiğini savundu. 21 yıl önce evinin önünden kaçırılan Gürsel Selam öz ailesiyle yaşamayı kabul edecek mi? Anne ve baba tam boşanma kararı almışken Gürsel bu yuvanın yıkılmasına engel olabilecek mi? İşte, 'da yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün duygu dolu anlar yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün stüdyoda duygu seli yaşandı. 21 yıl önce evinin önünden kaçırılıp başka bir aileye evlatlık olarak verilen Gürsel Selam, canlı yayında anne ve babasdan boşanmamalarını rica etti. Yıllarca evlatlarını arayan İbrahim ve Atiye Selam tam evlatlarını bulmuşken yaşadıkları kalp kırıklıkları yüzünden boşanma kararı verdiklerini Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında açıklamışlardı. Gürsel Selam'ın ailesine, özellikle de annesine karşı soğuk tavrı aileyi çok yaralamış, 21 yıl boyunca aradıkları oğullarının kendilerini istemedikleri düşüncesine kapılmışlardı. Bu sırada birbirlerini yıpratan aile şok bir kararla boşanmak istediklerini Müge Anlı canlı yayınında bildirmişlerdi. Bugün Gürsel Selam, anne ve babasının bu kararı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte 12 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...

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