Çukur 42. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde, Bulgarlar'ın zamanı geri çekmesi üzerine iyice köşeye sıkışan Çeto, son çare olarak Vartolu'yu arıyor. Vartolu'yu mekana çağıran Çeto ve Mahsun, Saadet'i rehin tuttuğunu gösteriyor. Zorda olsa kendini sakinleştirmeyi başaran Vartolu, kendisinden ne istediklerini soruyor. Peki, Çukur 42. bölümde neler yaşandı? Çukur 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur 42. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...

ÇUKUR 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur'un 43. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacakç.

ÇUKUR 42. BÖLÜM ÖZETİ

Celasun'un kendisine silah doğrulttuğundan habersiz olan Cumali ile Celasun, Karakuzularla karşı karşıya gelecek ve Çukur'un çatılarında soluksuz bir kovalamaca yaşanacak. Akşın'ı gördükten sonra aileyi yeniden bir araya getirmeye kararlı olan Sena, Yamaç'ı İdris'le buluşturmak için çabalayacak. İdris ve Yamaç'ın karşı karşıya gelmesi ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatacak. Cumali ise İdris'i görme konusunda tereddütte kalacak. Ersoy'un açığını yakalayan Yamaç, bu kozu kullanmaya devam ederken Çeto'nun Vartolu için yaptığı bir plan, Vartolu'yu zorlu bir karar aşamasına sürükleyecek.

İşte 42. bölüm sahne özetleri;

Çukur'a Karakuzular'ın adamlarını indirmek için giren Cumali ve Celasun çatıya çıkıyor. Silahını Cumali'nin kafasına doğrultan Celasun'un planı uyanan Karakuzular'ın adamının gelmesi ile bozuluyor. Adamın gelmesi ile bir anda işler karışınca ikili çatıda köşeye sıkışıyor. Bir anda ortaya çıkan Yamaç ise ikiliyi tek bir şartla kurtarıyor.

Mekanda hesabı beğenmeyen Vartolu, hesabı beğenmeyince mekanın patronu saldırmaya başlıyor. Mekana dalan Yamaç, Vartolu'yu adamların elinden alıp kurtarıyor. Yamaç adamları tek tek indirirken kendini izleyen Vartolu'yu da alıp mekandan çıkıyor.

Karşısında Meliha'yı gören İdris şaşkınlığını atmış Meliha ile yüzleşmeye başlamıştır.Meliha'nın yüzüme neden bakmıyorsun sorusu ile onu Aliço ile ziyaret etmeye gidip vazgeçtiği günü hatırlayan İdris, masadan kalkarken Meliha'nın uyarısı ile duruyor. İdris'e tespihini geri veren Meliha, son zamanlarını anlatıyor.

; Karşısında Meliha'yı gören İdris şaşkınlığını atmış Meliha ile yüzleşmeye başlamıştır.Meliha'nın yüzüme neden bakmıyorsun sorusu ile onu Aliço ile ziyaret etmeye gidip vazgeçtiği günü hatırlayan İdris, masadan kalkarken Meliha'nın uyarısı ile duruyor. İdris'e tespihini geri veren Meliha, son zamanlarını anlatıyor.

Meliha'nın İdris ile buluşmasını merak eden Selim, Meliha'yı ziyaret ediyor. Selim'e ne yapıp da İdris'i böyle devirebildiğini soran Meliha, Selim'den şeytanla aynı masaya oturduğu cevabını alıyor. Yaptıkları anlatan Selim göz yaşlarını tutamıyor.

Karakuzular'ın teslimatını basmak için plan yapan Yamaç'ı Çeto'nun planı yüzünden kötü bir sürpriz bekliyor. Kemal ve Metin'e ulaşamayan Yamaç, ikisini de ve Çukur'dakileri kamyonda görünce saldırmaktan vazgeçiyor. Yamaç'ın alışverişi basma planı tutmasa da Karakuzular'ın mallarını bozduğu için Karakuzular'ın Bulgarlar ile arası bozuluyor. İstediği malı almak isteyen Bulgar'lar Karakuzular'ı tehdit ediyor.

Ayşe, Karaca ve Akşın'ı yanına alan Sena, İdris ve Sultan'ın yanına getiriyor. Bir anda karşısında torunlarını göre İdris'in yüzü gülmeye başlıyor. İdris'in ziyaretçisi sadece Koçovalılar olmuyor, Meke'de kadınları takip edip eve ulaşıyor. Sultan'ın dizlerine çöken torunlar kendisini çok özlediği söylüyor. Sultan ise torunlarına kuru meyve ikram ediyor.

Aliço ile eve dönen Cumali, Aliço'nun sorularından bıkıyor. Sorulara dayanamayan Cumali, İdris'in karşısına niye çıkmadığını anlatıyor. İdris'in kendisini niye öldüğü bildiğini anlatan Cumali, Aliço'nun tepkisi ile karşılaşıyor. İdris'in Aliço'ya sarılıp ağladını duyan Cumali, babasının adresini bilip bilmediğini soruyor.

O gün çatıda adamlarına sıkanlardan birinin Celasun olduğunu öğrenen Mahsun, Celasun'u mahalleden alıyor. Celasun'u karşısına diken Mahsun ne işlerle uğraştığını soruyor. Maske takıyoruz cevabını duyan Mahsun, Celasun'una maskesini fırlatıp kendisinin oluğ olmadığını soruyor. İstediği cevabı alan Mahsun, Celasun'un üstüne saldırıyor. Odaya giren Çeto herkesi odadan çıkarıp Mahsun'a bırakmasını söylüyor.

Aliço'dan İdris'in nerede olduğunu öğrenen Cumali görmeye gidiyor. Aliço'yu İdris'in yanına yollayıp elini öpmesini ve kendisinden bahsetmemesini istiyor. Babasını ağacın arkasından gizli gizli izleyen Cumali az kalsın Aliço'nun bakışıyla yakalanıyordu. Cumali'yi, İdris'i izlerken yanına yaklaşan Veysel, ilk hesap sorsa da sonra sakinleşiyor.

Hastanenin acil servisinde Medet'i birinin omuz atarak düşürdüğünü gören Vartolu, sinirlerine hakim olamayıp eline ilk geçirdiği şeyle adamların arabasına saldırıyor. Adamlara hastanede sıra kullanımını anlatıp saldırmaya devam eden Vartolu, arabada çocuğun olduğunu öğrenince sakinleşse de sonra çocuğun niye tek çocuk olduğuna takılıp devam ediyor.

Karakuzular'ın işlerini bozmaya kendine görev edinen Cumali, Veysel'i de yanına alıp yapılan soygun planını bozuyor. Adamları iş üstünde basan Cumali hesap sormaya başlayıp Karakuzular kendine karşı çıkınca Cumali adamlara sopa çekiyor. Adamları yere yatıran Cumali, bu işi bırakmalarını ve tövbe etmelerini söylüyor.

İdris, baba-oğul konuşması yapmak için Yamaç'ı alıp meyhaneye götürüyor. Salih'i ve Saadet'i soran İdris, Salih'in buralar da olduğunu duyunca Yamaç'tan çağırmasını istiyor. Babasının çağrısına gelen Salih, İdris'in tavırları karşısında şaşırıyor. Baba-oğul aynı masada olan içen Vartolu, Yamaç ve İdris'i Selim uzaktan izliyor. İdris'in Saadet'in durumunu bilmediğini öğrenen Salih hikaye uydurmaya başlıyor.

Çeto, Mahsun ve Ersoy, Bulgarlar'ın işini konuşurken dışarıdan gelen helikopter sesi ile irkilip kendilerini dışarıya atıyorlar. Dışarıda bir sürü siyah torba bulan Mahsun, torbaları açınca kuzu kellesi ile karşılaşıyor. Kellenin üstünde notu okuyan Mahsun ve Çeto sinirden deliriyor.

Babası ile meyhaneden kalkıp eve giden Yamaç gördüğü manzara karşısında şok oluyor. Sultan ile göz göze gelen Yamaç, kapının kenarına saklanıp göz yaşlarını tutamıyor. Sena'ya sarılıp ağlamaya başlayan Yamaç kendini tokatlamaya başlayınca Sena onu durduruyor.

Bulgarlar'ın zamanı geri çekmesi üzerine iyice köşeye sıkışan Çeto, son çare olarak Vartolu'yu arıyor. Vartolu'yu mekana çağıran Çeto ve Mahsun, Saadet'i rehin tuttuğunu gösteriyor. Zorda olsa kendini sakinleştirmeyi başaran Vartolu, kendisinden ne istediklerini soruyor.