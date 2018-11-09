  • Televizyon
  • 09.11.2018 17:54
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 18:15

9 Kasım 'da şok gelişme! Canlı yayında 'ı kaçıranlar aranırken öz anne babadan şok karar!

'da bugün herkesi şaşırtan gelişmeler yaşandı. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün 'ın öz anne ve babasından şok eden açıklama geldi. 21 yıl önce evinin önünden kaçırılan Gürsel Selam, bir aileye evlatlık olarak verildi. Yıllar sonra evlatlık olduğunu öğrenen Gürsel, ailesinin öldüğünü ancak kardeşlerinin yaşadığını öğrendi. Bunun üzerine Müge Anlı canlı yayınında Gürsel Selam tam 21 yıl sonra gerçek ailesine kavuştu. Müge Anlı'da günlerdir Gürsel’i büyüten aile ve gerçek ailesi arasında tartışmalar devam ederken, Gürsel'i kaçıran kişinin olduğunu söyleyen bir görgü tanığı canlı yayına bağlandı. Görgü tanığının anlattıkları ile olayların birbirini tutması Müge Anlı ve izleyiciyi sevindirirken, Gürsel Selam'ın öz ailesinden şaşırtan karar geldi. İşte 'da yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün Gürsel Selam'ın kaçırılmasıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşanırken, aileden şaşırtan karar geldi. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? Hatay'da 1997 yılında evinin önünden kaçırılan Gürsel Selam, 21 yıl sonra çıkıp ailesine "Ben geldim" demişti. Müge Anlı'ya konuk olan Selam Ailesi, çocuklarını kimin kaçırdığının peşindeydi. Ancak Atiye ve İbrahim Selam Çifti, Müge Anlı'da şok bir karar açıkladı. İşte 9 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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