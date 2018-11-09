Müge Anlı'da bugün Gürsel Selam'ın kaçırılmasıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşanırken, aileden şaşırtan karar geldi. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? Hatay'da 1997 yılında evinin önünden kaçırılan Gürsel Selam, 21 yıl sonra çıkıp ailesine "Ben geldim" demişti. Müge Anlı'ya konuk olan Selam Ailesi, çocuklarını kimin kaçırdığının peşindeydi. Ancak Atiye ve İbrahim Selam Çifti, Müge Anlı'da şok bir karar açıkladı. İşte 9 Kasım Müge Anlı'da yaşananlar...