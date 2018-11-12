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  • 12.11.2018 16:15

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. fragmanı izle: Tipi Ateş kurbanı mı olacak? ()

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. de su iyice bulanıyor. Atv'nin Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas hainin peşini bırakmıyor. Çakırbeyliler'in Ateş'i öğrenmelerine az kaldı derken Ateş yine hainliğini yapıyor. İlyas ve Ateş'in birlikte kurdukları yeni oyun ise Tipi'nin kurban olmasıyla sonuçlanacak. İşte, 115 yeni bölüm fragmanından ipuçları...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izleyicisinin karşısına bomba gibi çıkacak. Atv'nin aksiyon dolu dizisi EDHO yeni bölüm fragmanında ortalık iyice karışacak gibi duruyor. Abisi Hızır'ın emekliye ayrıldığını söylemesi ile ipleri elinde tutan İlyas'ın öfkesi dinmiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölümde yeğeni Alparslan'ın kendisine itaat etmediğini düşünen İlyas, Alparslan'ı otelden uzaklaştıracak. Ancak Alparslan sınırları zorlamaya devam edecek. Bu sırada Ateş'in hain planından zarar görecek kişi ise dostu Tipi olacak. İşte EDHO 115. yeni bölüm fragmanı...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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