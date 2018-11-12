Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izleyicisinin karşısına bomba gibi çıkacak. Atv'nin aksiyon dolu dizisi EDHO yeni bölüm fragmanında ortalık iyice karışacak gibi duruyor. Abisi Hızır'ın emekliye ayrıldığını söylemesi ile ipleri elinde tutan İlyas'ın öfkesi dinmiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölümde yeğeni Alparslan'ın kendisine itaat etmediğini düşünen İlyas, Alparslan'ı otelden uzaklaştıracak. Ancak Alparslan sınırları zorlamaya devam edecek. Bu sırada Ateş'in hain planından zarar görecek kişi ise dostu Tipi olacak. İşte EDHO 115. yeni bölüm fragmanı...