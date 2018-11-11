Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 115. bölüm fragman izle
Atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘EDHO’nun 115. bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokmuştu. Peki, EDHO'nun yeni bölümünde neler olacak? Hayranlarının büyük bir merakla beklediği ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin 115. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
EDHO'nun 115. bölüm fragmanı yayınlandı. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 115. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
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