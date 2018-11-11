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  • 11.11.2018 22:41
  • Son Güncelleme: 11.11.2018 22:45

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı yayınlandı mı? 115. bölüm fragman izle

Atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘’nun 115. bölüm fragmanı yayınlandı. Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokmuştu. Peki, EDHO'nun ünde neler olacak? Hayranlarının büyük bir merakla beklediği ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin 115. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.



EDHO'nun 115. bölüm fragmanı yayınlandı. Hayranlarının büyük bir merakla beklediği 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 115. bölüm fragmanını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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