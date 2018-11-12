Bir Litre Gözyaşı 6. bölümüyle Kanal D'de seyircinin karşısına çıktı. Bir Litre Gözyaşı'nın bu bölümünde Cihan ile Mahir gizlic evleniyor. Dizinin son bölümünde yaşanan bu gelişmelerin ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Bir Litre Gözyaşı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Litre Gözyaşı son bölümde neler yaşandı? İşte Bir Litre Gözyaşı dizisinin 7. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler ve son bölüm özeti...

BİR LİTRE GÖZYAŞI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'de yayınlanan Bir Litre Gözyaşı'nın 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Bir Litre Gözyaşı 6. Bölümde hastalığını öğrendikten sonra ileride yapamayacaklarını bir an önce gerçekleştirmeye karar veren Cihan ile Mahir evlendi.

Beyincik dejenerasyonu hastalığına sahip olduğunu öğrenen Cihan, gelecek korkusu yaşamaya başlar. Hayata dört elle sarılan Cihan, ileride yapmayı istediği tüm dileklerini küçük kağıtlara yazar ve bir kutuya koyarlar. Bu yolda en büyük destekçisi Mahir'dir ve Mahir, Cihan'dan bir dileğini seçmesini ister. Cihan'ın seçtiği dileği; gelinlik giymektir. Cihan ile Mahir, kimseye söylemeden gizlice evlenmeye karar verirler. Cihan'ın en yakın arkadaşı Hande bile bu evliliğe anlam veremez. Lakin Cihan'ın dileğinin gerçek olması için büyük bir uğraş veren Mahir, onun yanında olmaya devam eder. Üstelik kendi ailesi de karşıdır ve bu yaptığının yanlış olduğunu düşünür. Mahir ise kararında oldukça nettir ve Cihan'ın her dileğini yerine getirebilmek için yanında olmaya devam edecektir.