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  • Son Güncelleme: 11.11.2018 13:04

6. yeni bölüm 2. fragman: Eğer Zeynep'i birazcık seviyorsan bizden uzak dur!

yeni bölümde sular iyice bulanacak. Atv'nin yeni sezon dizisi Ağlama Anne ilk günden itibaren hem başarılı oyuncu kadrosu hem de sürükleyici senaryosu ile izleyicinin gönlünde taht kurdu. de neler olacak? Adnan'ın karısı yine ortalığı karıştırıyor. Özlem Alan'ın Damla'nın babasına gidip kızının kocasıyla birlikte olduğunu söylemesi üzerine Adnan gidip Zeynep'in babası olduğunu açıklamaya çalışacak. Bu sırada Zeynep tüm gerçeği öğrenecek mi? Atv'nin sevilen dizisi Ağlama Anne 6. yeni bölüm bu akşam saat 20.00'da ekranlarda olacak. Peki, Ağlama Anne yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Ağlama Anne'de bugün yine ortalık karışacak. Atv'nin kısa sürede izleyicinin gönlünü fetheden dizisi Ağlama Anne yeni bölüm bu akşam saat 20.00'da ekranlarda olacak. Zeynep, Adnan'ın babası olduğunu tesadüfen öğrenecek mi? Damla Adnan'ı kendilerinden uzak tutmaya çalışırken Adnan'ın eşi Özlem ortalığı iyice karıştıracak. Alev ve Ali Osman, Zeynep'in okuldan atılmasını engellemek için uğraşırken Zeynep tüm gerçeği öğrenecek mi? İşte, 'Ağlama Anne 6. yeni bölümde neler olacak?' sorusunun cevabı...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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