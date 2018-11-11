Ağlama Anne'de bugün yine ortalık karışacak. Atv'nin kısa sürede izleyicinin gönlünü fetheden dizisi Ağlama Anne yeni bölüm bu akşam saat 20.00'da ekranlarda olacak. Zeynep, Adnan'ın babası olduğunu tesadüfen öğrenecek mi? Damla Adnan'ı kendilerinden uzak tutmaya çalışırken Adnan'ın eşi Özlem ortalığı iyice karıştıracak. Alev ve Ali Osman, Zeynep'in okuldan atılmasını engellemek için uğraşırken Zeynep tüm gerçeği öğrenecek mi? İşte, 'Ağlama Anne 6. yeni bölümde neler olacak?' sorusunun cevabı...